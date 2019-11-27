Günün Postası | 27 Kasım 2019

Gündem

-MÜSİAD Vizyoner ‘19toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur” dedi. -Devamını oku…

-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Albayrak, enflasyonda 2022 hedefinin yüzde 4.9 olduğunu söyledi. – Devamını oku…

-Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nden nafaka konusunda emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme çalışan kadının kendi isteği dahilinde işyerinden ayrılması durumunda nafaka verilemeyeceğine hükmetti. -Devamını oku…

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları açıklandı. – Devamını oku…





Dünya

-Cinsel saldırıda bulunmaktan üç ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılan ABD'li oyuncu ve komedyen Bill Cosby, hapishanede yaptığı röportajda 'Pişman olduğumu duymayacaklar' dedi. Devamını oku...

-Hızlı kitap okuma çılgınlığı! Çin'deki hızlı okuma kursları ise öğrencilere 5 dakikada 100 bin kelime okumayı vaat ediyor. Bu kurslarda "kuantum hızlı okuma" tekniği öğretiliyor. Devamını oku...

-Arjantin'in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde bir kadının, anneleri ölen bir kedinin yavruları sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı. Devamını oku...





Spor

-Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. - Devamını oku...

-A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli oldu. - Devamını oku...

-Paulo Dybala, Merih Demiral'a asker selamı vermesinin sebebini açıkladı. Devamını oku...

-Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, beraberlik golünün mimarı olan top toplayıcı çocuğu övdü. Devamını oku...

-Galatasaray-Club Brugge maçının ardından Lemina arkadaşlarına sitem etti: Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor. - Devamını oku...





Magazin

-Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Nuri Alço'nun nişanlısı Burcu Sezginoğlu’nu darbettiği iddia edildi. Devamını oku...

-Uluslararası Emmy Ödülü’nü alan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer ödülden sonra sabaha kadar Türkiye ve İngiltere’den gelen tebrik telefonlarına cevap verdi. Haluk Bilginer ödülünü eski eşi Aşkın Nur Yengi’den olan kızı Nazlı’ya ithaf etti. Devamını oku...

-Instagram hesabından eşi Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öptü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Antalya Finike’de İngiliz kadın turist tatilcilerin plajlarda bıraktığı çöpleri topladı. - Devamını oku...









Günün köşe yazısı

-The Irishman: Yitip gitmenin başyapıtı - Gözde Hatunoğlu yazdı - Devamını oku...





Günün şarkısı

Yağmurlu bir günün ardından toprak kokusuyla dolu, iyi bir akşam dileriz.