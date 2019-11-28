Günün Postası | 28 Kasım 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de alevi bir ailenin evinin duvarına yazılan tepki çeken yazıyla ilgili “Hesabı sorulacaktır” dedi. - Devamını oku...

Türkiye’nin güçlü büyüme trendine girdiğini söyleyen Bakan Albayrak, “Ekonomi yüzde 4, yüzde beş büyüme patikasına girmeye başladı” müjdesini verdi. - Devamını oku...

Yargıtay emsal bir karar imza atarak üst düzey yönetici konumunda çalışan işçilere fazla mesai ödenmeyeceğine hükmetti. - Devamını oku...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron’un Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine “Söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz” şeklinde tepki verdi. - Devamını oku...

Dünya

Hollanda’da ölümüne günler kalan 19 yaşındaki gencin son arzusu Alp Dağları’nı görmekti. Avrupa çapında hastaların son isteklerini yerine getiren bir şirket devreye girdi. Devamını oku…﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Beyaz Saray’da hindi affetme töreni yapıldı. Başkan Donald Trump Şükran Günü’nde ABD’de uzun süredir yerine getirilen gelenek gereği iki hindiyi Beyaz Saray’da yapılan törenle affetti. Devamını oku…

Japonya’da bir mağaza kadın çalışanlarından regl dönemlerinde rozet takmasını istedi. Firma ‘anlayışa teşvik etmek’ istediklerini söyleyerek kendisini savundu ancak kamuoyundan gelen haklı tepki üzerine uygulamayı rafa kaldırdı. Devamını oku…

İngiltere’de 49 yaşındaki Alan Whitton’ın tilki yuvasında 1 haftadır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı. Devamını oku…





Spor

-Galatasaray'da Emre Akbaba 7 ay sonra takımla beraber çalıştı. - Devamını oku...

-Beşiktaş, 81 yaşındaki meşhur scout Sjaak Swart ve ekibi ile anlaştı. - Devamını oku...

-La Liga maçları D-Smart'ta yayınlanacak. - Devamını oku...





Magazin

-Evililiğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in, eski aşkı Oğuzhan Koç'u unutmak için hafızasını sildireceği iddia edildi. -Devamını oku...

-Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti. -Devamını oku...

-Son dönemin popüler pop yıldızı Edis, büyük bir değişim rüzgarına kapılmış gidiyor. Edis 2014 yılında başlayan Pop müzik kariyerine An’a Veda konseriyle nokta koyup ‘rap’ müziğe geçiş yapıyor! -Devamını oku...

-Netflix, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen Atiye’nin ilk görüntülerini ve teaser fragmanı yayınladı. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu acil servise otobüs şoförü yetiştirdi. Yolcunun hayatı kurtarıldı. -Devamını oku...

Günün köşe yazısı

-Haluk Bilginer ve Emmy: Hak edeni alkışlamaya hasret kaldıysak demek! - Şirin Sever yazdı - Devamını oku...





Günün şarkısı