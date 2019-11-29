Günün Postası | 29 Kasım 2019

Gündem

-Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce sen beyin ölümünü bir kontrol et. Çünkü bu ifadeler ancak senin gibi beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır." dedi. -Devamını oku...

-Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın avukatı 10 yıldır Fransa’da yaşayan Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. -Devamını oku...

-İzmir'de evlerinin duvarına çirkin ifadeler yazılan alevi aile ilk kez konuştu. Evin sahibi Bayram Şenal, "Biz mahallemizde böyle şeyler konuşmayız. Kim ya da kimler yaptıysa ayrışmaya izin vermeyeceğiz" dedi. -Devamını oku...

-Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatil dönemlerindeki mesleki çalışmalarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek. Bu kara 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.-Devamını oku...

-Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. Avukatlar kararı Danıştay'da tmeyiz edeceklerini belirtti.-Devamını oku...

Ekonomi

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize ve Trabzon ziyaretleri hakkında 'Teşekkürler Trabzon' ve 'Teşekkür Rize' notuyla iki video paylaşımında bulundu. Albayrak, yerli reyting şirketinin de kurulduğunu duyurdu.-Devamını oku...

-Fitch Rating raporu paylaşıldı. Raporda, Türk ekonomisinde toparlanmanın devam etmesinin, enflasyonun düşmesinin ve cari açığın kontrol altında kalmasının beklendiği detayları yer aldı.-Devamını oku...

-Merkez Bankası, Kasım ayıyla ilgili Finansal İstikrar Raporu'nu paylaşıldı. Açıklanan raporda enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıktığı, döviz kuru oynaklıkları azaldığı ve faiz oranlarının gerilediği paylaşıldı.-Devamını oku...

Magazin

-"Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya..." repliğiyle akıllarda yer edinen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Devamını oku...

-Arabesk sanatçısı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girdiği belirlenen kişi hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası tutuklu sanık Önder Y., Hakkı Bulut'a dönerek “Ben evinize girmedim Hakkı Bey" dedi. -Devamını oku...

-MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada olay oldu. -Devamını oku...

-Kıskançlık krizi yüzünden bu yaz Özcan Deniz’le boşanan Feyza Aktan’ın hedefindeki isim kim? İddiaya göre Aktan, Deniz’in eski rol arkadaşı Meryem Uzerli ile görüşmesinden rahatsız oldu. Bu durumu takıntı haline getirince Deniz, evliliği bitirdi. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında ise boşanma sebebinin oyuncu Aslı Enver olduğu konuşuldu. -Devamını oku...

-Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı. -Devamını oku...

Dünya

-Irak'ta hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler 2 aydır eylemlerine devam ederken Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını sunacağını açıkladı. -Devamını oku...

-Almanya Berlin’deki Schönefeld Havaalanı’nda İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduğu için uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.-Devamını oku...

Spor

-Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Sahalardan uzun süre ayrı kalacağı ifade edilen Vedat Muriqi kadroya dahil edildi. Yıldız futbolcu Max Kruse de uzun süre sonra kafilede yer alacak. -Devamını oku...

-Galatasaray teknik direktörü sezon başından beri kadroda görmek istediği Henry Onyekuru için Monaco ile el sıkıştı. -Devamını oku...

-Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını duyurdu. Kayserispor Süper Lig'in 13.hafta maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. -Devamını oku...

Günün iyi haberi

Niğde'de hayırsever iş adamlarının katkısı ile Kızılay koordinatörlüğünde otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı.-Devamını oku...

Hafta sonuna girerken keyifle dinleyebileceğin bir rap müzik listesi bıraktık.

Mutlu hafta sonları :)