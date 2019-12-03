Günün Postası | 3 Aralık 2019

Gündem

-AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesinin teklif metninden çıkarılacağını söyledi. Devamını oku...

-ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları içerisinde Macron'un ifadeleri ve Erdoğan ile görüşme durumu yer aldı. Devamını oku...

-NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem." dedi. Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

-Türkiye ile Libya arasından imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' anlaşmasına yönelik ilk tepkiler Yunanistan ve Mısır'dan gelmişti. Son olarak Yunanistan ve Rum Yönetimi anlaşma metni için Libya'ya cuma gününe kadar süre verdiğini açıkladı. Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesi için Londra'ya gitti. Erdoğan, Londra'da yoğun bir ilgi ile karşılandı. Devamını oku...

-Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Devamını oku...

-Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde kurduğu Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdüren Dr. Elif Nur Fırat Karalar, bu yıl EMBO Genç Araştırmacılar Programı’na seçilen 27 bilim insanından biri oldu. - Devamını oku...





Dünya

-İsveç merkezli müzik veri akışı ve Podcast servisi Spotify, son 10 yılın en fazla dinlenen sanatçılarını duyurdu. - Devamını oku...

-Time dergisi, 2019'da televizyon kanallarında ve internet yayın platformlarında gösterilen en iyi dizileri seçti. - Devamını oku...

-İlk Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish Yılın Şarkıcısı ve Yılın Söz Yazarı ödüllerini kazandı. - Devamını oku...

-Belçika'nın başkenti Brüksel'de gece yarısından sabaha kadar halka açık alanlarda alkol tüketilmesi yasaklanıyor. Yasak 1 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. - Devamını oku...

-K-Pop'çular Sulli ve Goo Hara'nın evlerinde ölü bulunmalarından kısa bir süre sonra Surprise U adlı K-Pop grubunun üyesi Cha In Ha da evinde ölü bulundu. - Devamını oku...

-Japonya'da bir telekomünikasyon şirketini 24 bin kez arayan 71 yaşındaki adam polis tarafından gözaltına alındı. - Devamını oku...

-Avustralya'da rüzgarın etkisi ile yayılan yangınlar sürmeye devam ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde 54'ü kontrol altına alınamamış 111 yangın devam ediyor. - Devamını oku...

-İngiltere'de 24 yaşındaki boksör Kirsty Bearfield, çocuğunu polikliniğe götürdü. Durumdan şüphelenen polis bebeği bir günlüğüne gözetim altına almak isteyince boksör anne, çocuğunu polislere fırlattı. - Devamını oku...

-İngiltere'den Nepal'e yürüyen 72 yaşındaki Rosie Swale Pope İstanbul'da. - Devamını oku...





Spor

-Ligde bu hafta takımlar yayıncı kuruluşun görüntü kısıtlamalarına karşılık yeni bir paylaşım metodu buldular. Başakşehir ile başlayan süreç diğer takımların da katılması ile büyük yankı uyandırdı. - Devamını oku...

-Henüz Türkiye A Milli Takımı ile resmi maça çıkmayan Mert Müldür, Avusturya'dana aldığı milli daveti reddetti. - Devamını oku...

-Eski yönetici Cenk Ergün açıkladı: Arda Turan dönecek gibi - Devamını oku...

-Fenerbahçe, TFF'nin belirlediği harcama limitini iki kat aştı, ceza kapıda. - Devamını oku...

-2020 Avrupa Şampiyonası biletleri yarın satışa sunulacak. - Devamını oku...

-Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için dezavantajlı çocuklarla eğlenceli bir etkinlik yaptı. - Devamını oku...





Magazin

-Tarkan turnesinin son konserini 21 Aralık’ta Köln’de verecek. 7 konserlik turneden 5 milyon 300 bin TL kazanan megastar, yılbaşında Kıbrıs’ta seyirci karşısına çıkacak ve 2 milyon TL alacak. - Devamını oku...

-Ayşe Hatun Önal ilginç güzellik sırrını paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler!" - Devamını oku...

-Necati Şaşmaz’ın boşanmak üzere olduğu Nagehan Şaşmaz, geçen gün eşinin Amerika’da bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti. Bu iddialara belgelerle yanıt veren Necati Şaşmaz’a, eşinden cevap gecikmedi. - Devamını oku...

-‘Koca Yusuf’ karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar verdi. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, insan sağlığının en büyük tehditlerinden biri olarak gösterilen ve son yıllarda kullanımı artan plastik ürünlere alternatif olacak tasarımlar gerçekleştirdi. - Devamını oku...





Günün şarkısı