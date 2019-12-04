Günün Postası | 4 Aralık 2019

Gündem

-Tarihi Londra zirvesinde liderler anlaştı ve ortak bildiri yayımlandı. Bildiride "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. ABD lideri Trump, zirve sonrasında yaptığı açıklamada NATO üyesi Türkiye'nin harika bir iş çıkardığını söyledi. Devamını oku...

-İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan-Trump Zirvesi sonrasında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi. Devamını oku..

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilen ve termik santrallere 2,5 yıl daha filtre takmadan faaliyet gösterme izni veren madde yasa metninden çıkarıldı. Devamını oku..

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi içinde yer alması beklenen cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik ceza indirimi konusunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e talimat verdi. Erdoğan, "6 suç türünde indirim yapılmasın" dedi. Devamını oku...

-Şule Çet davasında Çağatay Aksu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay, Berk Akand hakkında ise Aksu'ya bu suçların işlenmesinde yardım ettiği gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Devamını oku...

-Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde devam ediyor. Kayıp iki dağcıyı aramak için yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu. Başka bir AKUT ekibi de onları aramak için yola çıktı. Devamını oku...





Dünya

-NATO 70'inci yıl zirvesine katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşurken kameraya yakalandı. Devamını oku...

-Fransa, Paris başta olmak üzere ülkede hayatı durduracak bir greve hazırlanıyor. Fransa'da halk Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla grev yapacak. Devamını oku...

-Sincan Uygur Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngöre yasa ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Devamını oku...

-Merakla beklenen 2020 Pirelli Takvimi tanıtıldı. Takvimde bu yıl Kristen Stewart ve Emma Watson'a da yer verildi. Devamını oku...





Spor

-Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu Victor Moses, İstanbulspor karşılaşmasında sol üst adelesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı kapattı. - Devamını oku...

-Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile Başakşehir arasında oynanan maçta yedek kulübesini su bastı. - Devamını oku...

-Fenerbahçe, Mehmet Ayan'ın Ersun Yanal ve Semih Özsoy'un sosyal medyada troll'leri olduğu iddiasına resmi siteden cevap verdi. - Devamını oku...

-Suat Kaya yıllardır merak edilen peruk meselesine açıklık getirdi. - Devamını oku...

-Kasımpaşa daha önce anlaştığı teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

-Marco van Basten, Nazi şakası sebebiyle FIFA 20'den çıkarıldı. - Devamını oku...





Magazin

-Ferhat ile Şirin dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde, final jürisi olarak görev yaptı.- Devamını oku...

-Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Fox TV’nin Sofrada programının formatını, TV8’deki Yemekteyiz’den çaldığını ispatladı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku

-'Libido' açıklaması ve kadın hayranına 'arka odaya geçme teklifi' ile gündemde olan Can Yaman'a tepki yağıyor. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Hindistan Maharashtra’da vahşi yaşam parkında yaşayan ‘C1’ adlı erkek kaplanın özel hayatı, vücuduna yerleştirilen cihaz sayesinde ifşa oldu: Çiftleşmek için bin 300 kilometre yol katetmiş. - Devamını oku...









Günün fotoğrafı

-Hekimoğlu Trabzon-Başakşehir maçında yedek kulübesini su bastı.





Günün köşe yazısı

-Aşk zayıflatır mı? - Fatoş Demirok yazdı





Günün şarkısı