Günün Postası | 6 Aralık 2019

Gündem

Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke, Srebrenitsa’da yaşanan soykırımla ilgili sorulara sinirlenerek, "Boş sorularınız için tuvalet kağıdını tercih ederim" ifadesini kullandı. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı alan PKK şüphelisi ve ona yardım ettiği belirtilen iki kişiye dava açıldı. Devamını oku...

Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı. Devamını oku...

Türkiye ile Libya arasında yapılan Doğu Akdeniz mutabakatı sonrası Yunanistan harekete geçti. Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Devamını oku...

Reuters, Rusya ile Türkiye'nin yeni S-400 setine yönelik yeni bir anlaşma üzerinde istikrarlı olarak çalıştıkları açıkladı. Rus haber ajansı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirtti. Devamını oku...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "NATO planlarında Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Doğu Akdeniz anlaşmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu da söyledi. Devamını oku...

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi . Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu araç, yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi. Devamını oku...

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden annesi, babası ve kardeşi dahil 5 kişiyi taşıyan araç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yaptı. Devamını oku...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından 'Yılın En İyi Havalimanı' ödülüne layık görüldü. Devamını oku...





Dünya

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ilk halka arzından yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi oldu. Devamını oku...

Fransa'da 250 farklı noktada gerçekleşen protestolar ülkeyi adeta felç etti. 1,5 milyon kişi sokağa inerken başkent Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Peki tarihin en büyük grevi neden başladı? İşte 8 soruda Fransa'da yaşanan her şey... Devamını oku

Apple Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ve Bad Guy şarkısıyla En İyi Şarkı ödüllerini alan 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish'in hayatı belgesel oluyor. Billie Eilish'in hayatını anlatan belgeseli Apple TV+'da yayınlanacak. Devamını oku...

İngiliz GQ dergisi, 2019'un en kötü ve en iyi giyinen 10 adamını seçti. Dergiye göre dünyanın en kötü giyinen adamı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın sağ kolu Dominic Cummings. Devamını oku...





Spor

-Galatasaray, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ile anlaşmaya varıldığını ve Florya'nın kendilerinde kalacağını duyurdu. Sarı kırmızılı ekip bu anlaşma için 157 milyon lira ödeyecek. - Devamını oku...

-Trabzonspor antrenmanında Alexander Sörloth'un ayağı, kırılmaktan son anda kurtuldu. - Devamını oku...

-Arsenal'in Brighton Hove Albion'a 2-1 yenildiği maçın 86. dakikasında sahayı apar topar terk eden Aubameyang'ın tuvalete gittiği ortaya çıktı. - Devamını oku...

-Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçecek. - Devamını oku...

-Ibrahimovic, Materazzi'ye attığı efsane tekme için 4 yıl kin tutup beklediğini açıkladı. - Devamını oku...





Magazin

2017 yılında dünyaevine giren oyuncu İbrahim Çelikkol (37) ile Mihre Çelikkol'un (30) oğulları dünyaya geldi. Devamını oku...

Kısa bir süre önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, havaalanında objektiflere yakalandı. Devamını oku...

Ünlü oyuncu Charlize Theron kendisi hakkında "rol için benimle birlikte oldu" iddialarını ortaya atan yapımcıya ateş püskürdü. Devamını oku...

Dünyanın en büyük renk otoritesi Pantone, 2020’nin renginin ‘klasik mavi’ olduğunu açıkladı. Sakinliğin rengi olan klasik mavi, dünya genelinde güven duygusu ve yön arayışına duyulan ihtiyacı anlatıyor. Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Sokak köpeği 5 yavru kediyi donmaktan kurtardı Kahraman köpek, objektiflere oldukça vakur, mağrur ve gururlu şekilde poz verdi. - Devamını oku...













Günün fotoğrafı

-Donald Tusk'ın, Trump'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. - Devamını oku...









Günün köşe yazısı

-Bu cinayetten hepimiz sorumluyuz - Şafak Coştu yazdı...





Günün şarkısı