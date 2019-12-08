Günün Postası | 8 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” demesi üzerine Kastamonu pastırmasına talepler arttı. Devamını oku...

Hükümet, mahalle esnafını rahatlatacak yasa teklifi hazırlığına başladı. Buna göre önümüzdeki aylarda TBMM gündemine taşınması beklenen teklife göre, aynı cadde üzerinde onlarca market açılamayacak. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz." dedi. Devamını oku...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği “Kanal İstanbul”un yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı. 75 milyar TL’ye mal olması planlanan projenin 2023’e kadar yüzde 60’ının tamamlanması hedefleniyor. Devamını oku...

BM'nin “Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” kampanyasıyla, kadınlar kamusal alanda kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri interaktif harita üzerinde “ateş böceği” ile işaretledi. Haritaya bakıldığında başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye ışıl ışıl parladı. Devamını oku...

Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağası sergileniyor. Devamını oku...

Kocaeli'de ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı'yı gelinlikle karşılamıştı. Talihsiz kadın, eşi Muhsin Culfacı tarafından dayak yedi, elinde sigara söndürüldü. Polis, Culfacı’nın yakalanması için çalışma başlattı. Devamını oku...

Kastamonu’nun Sada köyünden ilçeye okula giden çocuklar servis beklerken çok üşüyordu. Halil Demir çocuklar için sobalı kulübe yaptı. Her sabah erkenden kulübeye gidiyor, sobayı yakıyor, sıcacık ortamda bekleyen çocuklara süt ve yiyecek ikram ediyor. Devamını oku...

Mersin'de Mezitli Belediyesi, hayvanseverlerin yaşamını yitiren can dostlarını gömeceği ve ziyaret edeceği Hayvan Mezarlığı yaptırdı. Deniz kenarında Eski Mezitli Mahallesi’nde oluşturulan mezarlıkta ücretsiz hizmet veriliyor. Devamını oku...





Dünya

Lionheart isimli 7 yaşındaki köpek, 2 yıl boyunca sahibi tarafından yatağın altında bakıldı. Yardım kuruluşu Richmond SPCA sayesinde kurtarılan köpek, şimdi bambaşka bir canlıya dönüştü. Devamını oku...

ABD’nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan’ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara (yaklaşık 695 bin lira) satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi. Devamını oku...

Japonya'da koku Sergisi, gelen ziyaretçilere dünyanın en sıra dışı kokularını deneyimleme fırsatı sundu. Sergiye, bozuk balıktan kullanılmış giysilere ve stres kokusuna kadar her türlü ilginç kokuyu deneyimlemek isteyen ziyaretçiler akın etti. Devamını oku...





Spor

-Türk futbolunun ilk seçilmiş kadın başkanı: Berna Gözbaşı - Devamını oku...

-Anthony Joshua, bir önceki maçta nakavtla yenildiği Andy Ruiz'i rövanşta yenerek 'Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu' unvanını geri kazandı. - Devamını oku...

-Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 48 sayı farkla yendi. - Devamını oku...

-VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. - Devamını oku...

-FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı. - Devamını oku...





Magazin

-Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç 9 ay önce ayrılmıştı. Furkan Andıç’ın ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte oynadığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddilar üzerine ilk hamle Dilan Çiçek Deniz’den geldi ve Aybüke Pusat’ı takipten çıktı. - Devamını oku...

-Onur Tuna, estetik iddialarına, 'Beni Sibirya kurduna da, patatese de benzetebilirler. Böyle şeyler benim için hiç sorun değil. Neremde estetik olacak? Burnum yamuk' dedi. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Kastamonu’nun Sada köyünden ilçeye okula giden çocuklar servis beklerken çok üşüyordu. Halil Demir çocuklar için sobalı kulübe yaptı. Her sabah erkenden kulübeye gidiyor, sobayı yakıyor, sıcacık ortamda bekleyen çocuklara süt ve yiyecek ikram ediyor. - Devamını oku...





Günün şarkısı