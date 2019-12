Günün Postası | 9 Aralık 2019

Gündem

Şırnak ve Mardin kırsalında el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Bingöl'ün Genç ilçesinde ise karakolun kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım şehit oldu.-Devamını oku...

İstanbul'da bir özel okulda maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile derslere girmeyen öğretmenler ile başlayan süreçte veliler İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak şikayet dilekçesi verdiler.-Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında sözleriyle büyük tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı.-Devamını oku...

Jeoloji Profesörü Celal Şengör, bir öğrencinin kendisine yönelttiği "Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" şeklindeki soruya, "Türkler kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil olan Türkler, Müslüman Türklerdir" şeklinde yanıt verdi. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferası'na katıldı. Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'da zemin kazanmasını üzüntüyle takip ettiklerini ifade etti.-Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez veto hakkını kullandı. İmamoğlu, İBB Meclisi’nin ekim ve kasım aylarında aldığı 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere Meclise iade etti.-Devamını oku...

Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı.-Devamını oku...

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL oldu. Yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 11,62'ye düştü. -Devamını oku...

Dünya

İtalya'da geceden beri 10'dan fazla artçı deprem oldu.-Devamını oku...

Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti.-Devamını oku...

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, dünyanın en genç Başbakanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.-Devamını oku...

Yeni Zelanda'da volkan patladı, 5 kişi öldü.-Devamını oku...





Spor

-Göztepe yeni evi Gürsel Aksel Stadyumu için tanıtım animasyonu yayınladı. - Devamını oku...

-Alex de Souza'nın eski takımı Cruzeiro küme düştü. - Devamını oku...

-Kayserispor'da kaptanlar Umut Bulut ve Şamil Çinaz kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...

-Tiemoue Bakayoko forma numarasını karıştırdı, oyundan çıkmaya çalıştı. - Devamını oku...

Magazin

Şarkıcı Hatice, 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlenme teklifi aldı. O anlarda eski sevgilisi Ender Ataç, mekanı bastı. -Devamını oku...

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu. Genç kız, rehine kurtarma gibi riskli görevler üstlenip hayatını tehlikeye attı. -Devamını oku...

Serdar Ortaç, biten evliliğinin ardından konuştu, 'iki keçi gibi inatlaştık ben boşandım' dedi. -Devamını oku...

Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan Hande Yener imaj değişikliğine gitti. -Devamını oku...

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen 21 yaşındaki rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Akademi Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen 77. Altın Küre'de yarışacak olan yapımlar açıklandı. -Devamını oku...





Günün köşe yazısı

26 Aralık Güneş Tutulması seni nasıl etkileyecek? - İrem Haliloğlu





Günün iyi haberi

Manisa Salihli'de, biri çuval içinde bacakları bağlanmış 3 sokak köpeği bir grup avcı tarafından kurtarıldı.-Devamını oku...





Günün şarkısı