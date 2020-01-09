Günün stresini ardıç ağacının kokusuyla uzaklaştırın

Tarih boyunca kutsal kabul edilen, Anadolu’da dallarına bez bağlanarak dilek tutulan Ardıç ağacı, kendine has kokusuyla Selin Ardıç Kolonyasında hayat buluyor. Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisiyle tercih edilen ardıç kokusu Selin Ardıç Kolonyası şişelerinde.

09 Ocak 2020, Perşembe 15:31 Son Güncelleme:
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Günün stresini ardıç ağacının kokusuyla uzaklaştırın

Anadolu’da sıkça yetişen ardıç ağacı, birçok medeniyete tanıklık ederek günümüze de ışık tutuyor. Anadolu’da meyvesi, yaprakları, tohum ve kozalakları farklı amaçlarla tüketilen ardıcın dalları da ruhsal olarak iyi geldiği inanışıyla tütsü olarak kullanılıyor. Kendine has kokusunda geçmişten bugüne bilgeliği taşıyan, rahatlatıcı etkisi bulunan ardıç ağacı, Selin Kolonya’nın Hayatın Kokusu serisi ile günlük hayatımızda da yerini alıyor.


Parfümlü kolonya serisi “Hayatın Kokusu” ile doğal ve saf yaşamı evlere taşıyan Selin; Ardıç’ın yanı sıra Bahçe Gülü, Lavanta, Hanımeli, Sığla ve Mavi Ladin kokuları ve kare, silindir şişe ve spreyli seçenekleriyle sizi doğada bir gezintiye davet ediyor.


Tavsiye raf fiyatları 

Selin Ardıç 3767 kare kutu ambalaj fiyatı: 17,95TL

Selin Ardıç 3767 silindir ambalaj fiyatı: 23,95 TL

Selin Ardıç 3767 100 ml’lik pump fiyatı: 15,95TL


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