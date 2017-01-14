Günün tatlı lezzeti: Kakaolu muffin

İşte sizlere günün yorgunluğunu tatlı şekilde tamamlayacağınız kakaolu muffin tarifi...- 1 paket kakao- 3 yumurta- 1 paket vanilya- 3 su bardağı un- 1 buçuk su bardağı süt- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ- 1 paket kabartma tozufırına vermeden önce üzerine çikolata parçacıkları ekleyebilirsiniz.İlk olarak yumurtaları çırpma kasesi içine kırın. Daha sonra toz şekeri üstüne döküp malzemeleri mikser yardımı ile bir süre çırpın. Bunun hemen ardından ise süt ve sıvı yağı bu karışıma dökerek çırpmaya devam edin. Ardından ise vanilya, un, kabartma tozu, kakao ekleyip karışımı çırpın.Son olarak karışımları muffin kalıplarına pay edin ve ön ısılı 165 derece fırında pişirin.Afiyet olsun…