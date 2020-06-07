Günün uygulaması: Mirage

Akshat Jagga adlı Reddit kullanıcısı, fotoğraflardaki manipülasyonları tespit edip kaldırabilen bir uygulama geliştirdi. Hindistanlı geliştiriciye göre serap, illüzyon gibi anlamlara gelen Mirage adlı bu uygulama, yapılan düzenlemeleri tespit edebilmek için makine öğrenmesini kullanıyor. Uygulama fotoğrafların ekran görüntüleriyle bile çalışıyor.

Uygulamaya bir fotoğraf yüklüyorsunuz. Ardından yüklenilen bu fotoğraf birkaç saniye boyunca analiz edildikten sonra fotoğrafın iki farklı versiyonu size sunuluyor. Bunlardan bir tanesi yüklenen orijinal fotoğraf, diğer ise üzerinde oynama yapılan noktaları gösteren fotoğraf.

Uygulamanın, fotoğraftaki düzenlemeleri tespit etmek ve kaldırmak için nasıl bir makine öğrenmesi algoritması kullandığı bilinmiyor. Ancak oldukça ilginç göründüğünü söyleyebiliriz.

Uygulama hem App Store'da hem de Play Store'da mevcut. App Store sürümü 1,99 doları iken, Play Store'dan ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Ancak, uygulamayı kullanmadan önce uygulamaya abone olmanız gerektiğini unutmayın.















