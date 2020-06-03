Günün uygulaması: NOMO

Günümüzde cep telefonları daha önce gerçekleşmesini asla ihtimal verilmeyen bir şekilde fotoğraf çekebiliyor ve onların üzerine değişiklik yapabiliyor. Kullanımı son derece pratik olsa da cep telefonları iipşak kameraların kusurlu ve bir o kadarda büyüleyici olan yönlerinden yoksun. Nomo ise bu nostaljik deneyimi günümüze taşıyor.

Uygulamada rötuş ve düzenleme yapamıyorsunuz ayrıca Nomo çektiğiniz kareleri film fotoğrafçılığı ile özdeşleşen vinyet parlama ve ışık sızıntısı efektlerini de rastgele ekliyor. Fotoğrafı çektikten sonra ön izlemesini açıp telefonunuzu sallarsanız fotoğraf yavaş yavaş ekranda beliriyor.

Eski şipşak kameralarla çekim yaparken perdenin nasıl bir ses çıkardığını hatırlıyor musunuz? Peki fotoğraf basılırken oluşan o mekanik uğultuyu? İşte Nomo bu deneyimleri eksiksiz bir şekilde yaşamanı sağlıyor.

Uygulama, film fotoğrafçılığına sadık kalsa da çift pozlama efektini kullanmayı oldukça kolay hale getiriyor. Ayrıca her biri farklı klasik anlık kamerden esinlenen fotoğraf makinelerinden birini de seçebilirsiniz. Nomo’yu pro sürüme yükselttiğinde mevcut tüm kameraların ve diğer gelişmiş özelliklerin kilidi açılıyor.

NOMO ücretsiz bir uygulama ama uygulama içi satış ve abonelik sistemine de sahip. Uygulamayı indirdiğinizde bir tane ücretsiz kameranız oluyor. Daha fazlası için dilediğiniz modelleri tek tek satın alabilirsiniz. iOS ve Android için sunulan uygulama platformdan platforma farklı fiyat aralığına sahip.