Günün yemeği: Ekşili Köfte tarifi

Ekşili Köfte tarifi

Malzemeler:

1 kase haşlanmış nohut

Yarım kase mercimek

4 patates

1 kase bulgur

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2-3 parça limon tuzu

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 soğan

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Nane

Yapılışı:

Bulgur ıslanır. Un ve yumurta eklenip yoğurulur. Misket köfte hazırlanır. Mercimek suyla bir tencereye alınıp haşlanır. Patatesler küp doğranıp mercimeğe eklenir. Köfteler de mercimeğe eklenip pişirilir. Haşlanmış nohut, nar ekşisi, limon tuzu da eklenir. Diğer tarafta tereyağı ile yemeklik doğranmış soğan kavrulur. Salçalar eklenip kavrulur. Son olarak nane eklenip ekşili köftenin üzerine gezdirilir.