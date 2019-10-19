Günün yemeği: Ekşili Köfte tarifi
Ekşili köfte Sivas’ın yöresel yemeklerinden. Türk Muftağının en sevilen yemeklerinden olan ekşili köfte tarifini tutturmak maharet gerektirir. İşte oldukça besleyici oluşu, hem doyuruculuğu ile Türk mutfağının sıklıkla yapılan yemeklerinden. İşte tüm püf noktalarıyla Ekşili köfte tarifi…
Ekşili Köfte tarifi
Malzemeler:
1 kase haşlanmış nohut
Yarım kase mercimek
4 patates
1 kase bulgur
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 yemek kaşığı nar ekşisi
2-3 parça limon tuzu
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 soğan
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Nane
Yapılışı:
Bulgur ıslanır. Un ve yumurta eklenip yoğurulur. Misket köfte hazırlanır. Mercimek suyla bir tencereye alınıp haşlanır. Patatesler küp doğranıp mercimeğe eklenir. Köfteler de mercimeğe eklenip pişirilir. Haşlanmış nohut, nar ekşisi, limon tuzu da eklenir. Diğer tarafta tereyağı ile yemeklik doğranmış soğan kavrulur. Salçalar eklenip kavrulur. Son olarak nane eklenip ekşili köftenin üzerine gezdirilir.