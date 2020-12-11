Gününü gün edecek sözler 2021
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11 Aralık 2020, Cuma 16:18 Son Güncelleme:
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Gününü gün edecek sözler
- Duracağım burada, gidişini seyredeceğim Kıpırtısız sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak ve organlarım birbirine vuracak. Arkadan sessiz gene bakacağım. Ben yine salağı oynayacağım. - Okan Bayülgen
- Var mı Allah’tan yukarı, kabirden aşağı? Toparlan ruhum gidiyoruz sen yukarı, ben aşağı… - N.F. Kısakürek
- Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın… Orhan Veli Kanık
- Rakıyı gören suyu, kadını gören yatağı düşünür olmuş… Oysa; ne içmesini bilen var, ne de sevmesini…
- Evleniriz belki bir gün, belki çocuklarımız olur. Bana benzer şair olur, sana benzer şiir olur…
- Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü: Çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini... – William Butle
- Bu dünyada gülmek istiyorsan; Ya kaderin güzel olacak ya da kafan…-Gece uzun mevzu derin! – Behzat Ç.
- Kardeşlik, düşmesin diye tutmak! Kardeşlik bırakmayacağını bilerek dayanmaktır.
- "Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir." – Bukowski
- Dün bir şarkı çıktı radyoda, yarısına ben eşlik ettim yarısına gözlerim. Söylemek çok acıtıyor ama ben seni çok özledim. – Ceyhun Yılmaz
- “Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör.” Cemal Süreya
- Ardından çaresizce bakarak canın sağolsun diyebilmekse mesele, meselenin de avradını.
- Tecrübeli satış elemanı arayan mağazalara eski dostlarımın ismini veriyorum. Gerçekten satış konusunda çok tecrübeliler.
- Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır, önüne sonsuz engeller yığacaklardır fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, kimsesiz ve araçsız kabul ederek, hiç kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana "büyüksün" derlerse, bunu söyleyenlere gülüp geçeceksin. - Mustafa Kemal Atatürk
- Dünya; var gibi görünen bir yalan... Allah; yok gibi görünen bir gerçektir... - Hz. Mevlana
- Bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak istersen, nabzına değil onuruna bak, duruyorsa yaşıyordur... - Robin Sharma
- Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir - Albert Einstein
- Ne ben Sezarım, ne de sen Brütüssün.. Ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.
- "Ne kadar zengin olursan ol yiyebileceğin kadar yersin. Testiyi denize daldırsan alabileceği kadar alır, gerisi kalır." - Mevlânâ
- Alem O'nunla kaimdir ve O'nsuz olan hiçbir şey yoktur. O'nun rızası, rahmeti, bereketi ve tecellisi olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur. - Hz. Mevlana
- En son ölüm gelir, yine de erken deriz.-Arаdаn o kаdаr yıl vе аrаmızdаn o kаdаr insаn gеçti ki. Artık ikimiz dе gеri dönеmеyiz.
- Hеrkеsin hаyаttа bir kеz bir mucizе yаşаmаk hаkkı olduğunа inаnıyorum. Bеnim pаyımа düşеn mucizе dе sеnsin.
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