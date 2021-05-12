Gününüz kutlu olsun kahramanlar

‘‘Psikolojik yükü ağır geliyor’

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sorumlusu hemşire Şifanur Aktekin, “Bir gün hastamızı ventilatöre bağlı görüyoruz, bir sonraki gün ise yatağında bulamıyoruz. Bunun psikolojik yükü, travması bize çok ağır geliyor” dedi. Vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeken Aktekin, “Çifte bayram yaşayarak bayramdan sonra güzel günler görmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

Yakup hemşire 26 gün ailesini göremedi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi pandemi servisinde başhemşire yardımcısı olan Yakup Evreöz, görevini yaparken koronavirüse yakalandı. 14 yıllık hemşire olan Evreöz, “Tedavim sırasından 26 gün boyunca eşim ve çocuklarımdan ayrı kaldım, çok zordu. Önümüzdeki yıl Hemşireler Günü’nü, pandemi olmadan, daha coşkulu kutlamak istiyoruz. Bunun için de gerekli mücadeleyi vereceğiz” dedi.

'Kurallara uyarak yardımcı olun’

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Nurşat Cebecioğlu (51), zor şartlar altında özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safhada yer alan biz hemşirelere halkımızın da pandemi kurallarına uyarak yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

'Sadece ilaç vermek değil'

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesindeki hemşireler, savaşın sürdüğü Suriye’de anne babasını kaybeden çocuklarla da ilgileniyor. Üç yıllık hemşire Gizem Aladağ (27), “Mesleğim sayesinde erken yaşta annelik duygusunu tattım. İşe başladığımda 1 aylık bir bebek geldi, ‘yaşamayacak’ dendi. Ailesi de bırakıp gitti ama çocuk iyileşti. Şu an 3 yaşında meslek hayatımla yaşıt, aramızda farklı bir bağ var. İlk dişi çıktığında ağladım. Hemşirelik sadece ilaç vermek değil” dedi.

‘Biz de insanız’

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olan Büşra Yüce, koronavirüsle mücadelenin zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Yüce, “Biz de insanız. Her ne kadar profesyonel yaklaşsak da hastaların durumundan etkileniyoruz. Solunum sıkıntısı çeken hastayla biz de solunum sıkıntısı çekiyoruz. İştahsız olanla iştahımız kesiliyor, acı çekenle acı çekiyoruz” dedi.





AA



