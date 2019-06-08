Olay, dün saat 11.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu'ndaki Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki erkek, geceyi iki yabancı uyruklu kadınla geçirdi. Sabah saatlerinde otelden çıkacakları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkekler, kadınları cadde ortasında darbetmeye başladı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada, bir süre kovalamaca da yaşandı.

KADINI YERDE TEKMELEYEREK YUMRUKLADI

Esnafların araya girerek korumaya çalıştığı kadınlar, saldırganlardan kurtulamadı. Erkeklerden biri kadını bir iş yerinin camına fırlatarak yaraladı. Kadın, olay sonrası kaçarken saldırgan erkek ise eline aldığı cam parçası ile kadını bir süre daha kovaladı.

Kaçarken yere düşen kadın, saldırgan tarafından feci şekilde tekmelendi.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay sonrası kadınlar kaçarken erkekler de ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ancak kadınların saldırganlardan şikayetçi olmamasını üzerine 2 erkek serbest bırakıldı.

İHA