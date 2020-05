Gupse Özay çok haklı!

Ev işlerinde iyi olmadığımı hep söylerim. Çamaşır yıkamayı da çok geç öğrendiğimi itiraf etmiştim daha önce. Gupse Özay’ın paylaşımını görünce gülümsedim: Aaaa işte bu benim. Bir sürü teki olmayan çorap var elimde, bir süre daha saklayacağım onları.

Kadınların ortak derdiymiş

Ne paylaşmış Gupse Özay? Ünlü oyuncu Instagram hesabından makinede tek çıkan çoraplarla ilgili isyanını dile getirmiş.

Çamaşır makinesinde yıkadığı çorapların tekini kaybetmekten dert yanan Gupse Özay, takipçilerine şu soruyu sormuş ve bir de test hazırlamış.

"Beyler bayanlar selam. Çorapların teklerini asla bulamamamın nedeni ne olabilir?"

a) Çamaşır makinesi bir tanesini gizlice yiyor.

b) Diğerini makineye atmayı unutmuşsundur.

c) Bu esrarengiz olay yıllardır çözülemedi.

d) Sen çamaşır yıkama güzel kardeşim.

Benim de hep aynı şey başıma geliyor. 10 çift çorap yıkadıysam makineden en az 3 çift çorabın teki çıkmıyor. Çamaşır makinesinin kazanını 3 kere döndürürüm her çamaşırdan sonra bazen yapışıp kalıyor çünkü kazana oğlumun minik çorapları. En acısı da ne biliyor musunuz? Diğer tekinin bir yerlerden çıkacağı umudunu yitirip günlerce sakladığım tek çorabı attıktan sonra diğer tekinin bir yerlerden çıkması... Yüreğimi dağlıyor “Tüh be keşke atmasaydım” pişmanlığı. Neyse ki yalnız değilmişim.

Mesela Billur Kalkavan yorum yazmış: Bana da oluyor. Hep sonraki çamaşırlardan veya bilinmeyen bir yerden çıkıyor. Ve Gupse Özay’ın bu çok haklı serzenişine 5 binden fazla yorum gelmiş. Tek çorapların esrarengiz kayboluşu bütün kadınların ortak derdiymiş meğer. O canavar çamaşır makinesi bir gün yuttuğu bütün çorapları geri kusacak bence. Çünkü ben “a” seçeneğini işaretliyorum.

Farklı model çorap modası başlasın

Çözümü çamaşır filesi kullanmak sanırım. Bir dönem denedim ama pek istikrarlı olamadım. Bu arada bazı yorumlarda da yine erkekleri hedef göstermiş takipçiler. “Genelde erkek çoraplarının teki kayboluyor. Çoraplarını nerede çıkardıkları belli olmadığı için” tarzında yorumlar okudum. Ahhh bu erkekler!

Biri çıkıp bizi bu dertten kurtarsın lütfen. Sorunu kökten çözecek bir dahinin ortaya çıkmasını bekliyorum. Biri çıksın ve biri diğerinden farklı çorap giyerek yeni bir akım başlatsın. Biz de moda deyip yolumuza devam edelim ve aynı renk, aynı model çift çorap sorunundan kurtulalım.

Katlaması ayrı dert!

Bulmaca çözmekten daha zor çorap katlama işi. Önce yatağın üzerine bütün çorapları tek tek seriyorum. Sonra başlıyorum eşleştirmeye. Hatta oğlum için bu bir oyun olmaya başladı. Beni çorap katlarken gördüğü anda yatağın üzerinde bitiyor “Anne bunun tekisini ben bulacağım” deyip. Benim de canıma minnet. Karantina günlerinde oyun önerisi olsun benden size. Benim oğlum gerçekten çok eğleniyor çünkü çorap eşleştirirken. Kaybolmayan çorap, çorapları yemeyen makine istiyorum. Buradan çamaşır makinesi üreticilerine de seslenmiş olayım.

2016 yılında... 8 Aralık’ta minik bir bebek verdiklerinde kucağıma çok korkmuştum anne olduğum için. Anneliğe hazır olmak denen şey var ya, koskoca bir yalanmış aslında. Çünkü onu karnımda hissetmeye başladığım günden beri hiç hazır hissetmedim kendimi. Hep bir kaygı, hep bir korku. Meğer anne olmak tamamlanamayan bir olguymuş. O nedenle hazırlık da kaygı da hiç bitmiyormuş. Oğlumla geçirdiğim her dakikada yeni bir şey öğreniyorum. Bir sürü hata yapıyorum, sürekli yeni tecrübeler ediniyorum. Yaptığım hatalardan sonra kendimi her defasında yeniden formatlıyorum.” Evdeki hesap çarşıya uymadı” sözü var ya işte tam da bunun gibi. Çocuk yetiştirmek çok zor, sabır işi. “ Ben asla izin vermem, ben öyle yapmam” dediğiniz her şey çöp! “Yapmam” dediklerinizi yapıyorsunuz, “Ben olsam şöyle yapardım” dediğiniz çok şeyi de yapamıyorsunuz.

Şikayetçi miyim? Tabi ki hayır. İyi ki doğurmuşum da bu güzel duyguyu yaşamışım.

Tüm annelerin, anne adaylarının, içinde annelik şefkati taşıyan bütün kadınların; çocuklarına hem anne hem baba olan bütün erkeklerin Anneler Günü kutlu olsun.

Ve canım annem, her şeyim... En çok da senin Anneler Günü’nü kutluyorum. Her başım sıkıştığında yanımda olduğun için teşekkür ederim.