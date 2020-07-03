Magazin Gupse Özay herkesi kahkahaya boğdu

Gupse Özay herkesi kahkahaya boğdu

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Gupse Özay herkesi kahkahaya boğdu

Sevgilisi Barış Arduç'la Çeşme'ye tatile giden Gupse Özay, esprileriyle arkadaşlarını kahkahaya boğdu. Deniz BOY / POSTA

03 Temmuz 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Gupse Özay ile Barış Arduç, 2014’te vizyona giren ‘Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer karantinanın bitmesi ile soluğu Çeşme’de almış, sonra Bodrum’a geçmişti. Şimdi yeniden Çeşme’deler. Önceki gün Ezgi Mola’nın 1.5 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı’nın işlettiği Rise Beach’teydiler.

Sportif çift

En son yazdığı ‘Görümce’ filmi için aldığı 23 kiloyu verip incecik olan Gupse Özay karantina günlerinde formunu koruduğunu ispatladı. Yaptığı espri ve şakalarla arkadaşlarını denizde kahkahaya boğdu. Barış Arduç da saçlarına bağladığı bandanası ve kaslı vücudu ile dikkat çekti. Oyuncu yaz-kış demeden sporu, özellikle de boks yapmayı ihmal etmiyor.


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