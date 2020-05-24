Oynadığı tiplemelerle tanınan Gupse Özay, zaman zaman açıklamaları ve sevgilisi Barış Arduç ile gündeme gelirken bu defa da Survivor yarışmasıyle ismi yeniden gündem oldu. Ramazan Bayramı özel programında Survivor'da yarışan Gupse Özay kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte merak edilenler...

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir’de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı “canımın içi” anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat’ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha’da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı.