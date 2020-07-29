Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! Nikahtan ilk fotoğraf geldi
6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de evlendi. İşte nikahtan ilk kare.
29 Temmuz 2020, Çarşamba 19:16 Son Güncelleme:
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Altı yıldır birlikte olan ve sonunda evlilik kararı alan Gupse Özay ile Barış Arduç muradına erdi. Nikahtan ilk kare sosyal medyada paylaşıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturan çiftin nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olduğu öğrenildi.
Gupse Özay ile Barış Arduç, 2014’te vizyona giren ‘Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlamıştı.