09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Gupse Özay'ın çorap davası

Gupse Özay'ın çorap davası

Magazin

Gupse Özay'ın çorap davası

Karantina sürecinde ev işlerine daha fazla zaman ayırmak zorunda kalan Gupse Özay, çamaşır makinesi önünde çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

08 Mayıs 2020, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ev karantinası günlerini pek çok ünlü isimden farklı olarak daha az paylaşımla geçiren Gupse Özay, yine de takipçileriyle olan etkileşimini koparmamak adına zaman zaman paylaşım yapıyor. Gupse Özay, çamaşır makinesinin başında çektiği ve ağzında bir çorapla görüldüğü kareyi Instagram hesabından paylaşarak altına şunları yazdı:

“Beyler bayanlar selam. Çorapların teklerini asla bulamamamın nedeni ne olabilir?

a) Çamaşır makinesi bir tanesini gizlice yiyor

b) Diğerini makineye atmayı unutmuşsundur

c) Bu esrarengiz olay yıllardır çözülemedi

 d) Sen çamaşır yıkama güzel kardeşim”


https://www.instagram.com/p/B_4nyxMlwcv/


İlgili Haberler
Gupse Özay elti krizinden film çıkardıGupse Özay ve Barış Arduç nikah için doğru tarihi bekliyorGupse Özay: Sabah set var hemen eveGupse Özay'a büyük sürpriz!Gupse Özay: Diziler perişanlık


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Ateşli çocuk hastalıklarının nedeni Kovid-19 mu?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tan Sağtürk'ü çocuklarıyla tehdit ettiler