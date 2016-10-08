Gür kaşlara sahip olabilmek için yapılan 6 hata
Her kadın gür ve sağlıklı kaşlara sahip olmak ister. Ancak bunun için yanlış yöntemlere başvurmamaya özen göstermemiz gerek. İşte o yanlış yöntemler...
Şekli nasıl olursa olsun kaşlar, yüzün ifadesinde oldukça önemlidir. Bunun için kaşlarınıza doğru yani ifadenize en yakışan şekli vermeniz gerekir. Aksi halde kaşlarınız tüm yüz ifadenizi bozabilir.
İşte gür kaşlara sahip olabilmek için yapılan 6 hata:
1- Kaşlara kozmetik ürün sürmek
Kaş alanının çevresine herhangi losyon, jel, güneş kremi, fondöten veya nemlendirici sürmekten kaçının. Çünkü bu ürünler kaşlarınızın aralarına ve diplerine sızarak büyümelerine engel olur. Saç derisinin üzerine nasıl bir şey sürmüyorsak, kaşlarınıza da sürmemeniz gerekir.
2- Büyüteçli ayna kullanmak
Kaşları alırken daha iyi görmek için genellikle büyüteçli ayna kullanılır. Ancak bu aynalar sadece bir bölgeyi gösterdiği için bütünlüğü kaybedebilirsiniz. Bunun için normal boy gösteren aynaları tercih edin. Bu şekilde kaşınızın bütünlüğünü her zaman görebilirsiniz.
3- Kaşları makasla kesmek
Kaşlarda bazen düzensiz uzamalar olabilir. Bu gibi durumlarda kadınlar genellikle kaşlarını aynı boya getirmek için
makasla keser. Oysa makasla kesmek bu tüylerin daha hızlı bir şekilde uzamasına neden olur. Makasla kesmek aynı zamanda kaşların daha seyrek görünmesine neden olur. Kaşlarınızı tarayarak uzun tüyleri diğerlerinin arasında saklayabilirsiniz.
4- Kaşların başlangıç noktasını yanlış belirlemek
Genel bir kanı olarak kaşların burun deliklerinin hizasında başlaması gerektiği bilinir. Oysa bu doğru değildir. Kaşlar
burun üst köprüsüyle aynı hizada olmalıdır. Kaşları birbirinden çok ayırmak güzün daha geniş görünmesine neden olur.
5- Kaşları dikkatsiz boyamak
Herkes kaşlarının dolgun görünmesini ister. Ancak herkesin kaşları dolgun ve gür değildir. Bu durumda boyama ile kaşlarınızı kalınlaştırmak isterseniz çok dikkatli olun. Kaş kalemi, farı ya da rimelinizi sürerken hep aynı ve kaşların çıktığı yöe doğru sürün. Kullanacağınız ürünü özenle seçin. Pahalı olabilir ama kaşlarınıza zarar vermeyecek ürünleri tercih edin.
6- Kaş alımında yanlış yöntem kulllanmak
Kaşları alırken farklı yöntemler kullanılabilir. Cımbız, ağda veya iplik gibi. Ancak en iyi yöntem cımbızdır. Ağda bir süre sonra göz kapaklarınızın sarkmasına neden olacaktır. Ayrıca yanlışlık olması büyük bir olasılıktır.
İşte gür kaşlara sahip olabilmek için yapılan 6 hata:
1- Kaşlara kozmetik ürün sürmek
Kaş alanının çevresine herhangi losyon, jel, güneş kremi, fondöten veya nemlendirici sürmekten kaçının. Çünkü bu ürünler kaşlarınızın aralarına ve diplerine sızarak büyümelerine engel olur. Saç derisinin üzerine nasıl bir şey sürmüyorsak, kaşlarınıza da sürmemeniz gerekir.
2- Büyüteçli ayna kullanmak
Kaşları alırken daha iyi görmek için genellikle büyüteçli ayna kullanılır. Ancak bu aynalar sadece bir bölgeyi gösterdiği için bütünlüğü kaybedebilirsiniz. Bunun için normal boy gösteren aynaları tercih edin. Bu şekilde kaşınızın bütünlüğünü her zaman görebilirsiniz.
3- Kaşları makasla kesmek
Kaşlarda bazen düzensiz uzamalar olabilir. Bu gibi durumlarda kadınlar genellikle kaşlarını aynı boya getirmek için
makasla keser. Oysa makasla kesmek bu tüylerin daha hızlı bir şekilde uzamasına neden olur. Makasla kesmek aynı zamanda kaşların daha seyrek görünmesine neden olur. Kaşlarınızı tarayarak uzun tüyleri diğerlerinin arasında saklayabilirsiniz.
4- Kaşların başlangıç noktasını yanlış belirlemek
Genel bir kanı olarak kaşların burun deliklerinin hizasında başlaması gerektiği bilinir. Oysa bu doğru değildir. Kaşlar
burun üst köprüsüyle aynı hizada olmalıdır. Kaşları birbirinden çok ayırmak güzün daha geniş görünmesine neden olur.
5- Kaşları dikkatsiz boyamak
Herkes kaşlarının dolgun görünmesini ister. Ancak herkesin kaşları dolgun ve gür değildir. Bu durumda boyama ile kaşlarınızı kalınlaştırmak isterseniz çok dikkatli olun. Kaş kalemi, farı ya da rimelinizi sürerken hep aynı ve kaşların çıktığı yöe doğru sürün. Kullanacağınız ürünü özenle seçin. Pahalı olabilir ama kaşlarınıza zarar vermeyecek ürünleri tercih edin.
6- Kaş alımında yanlış yöntem kulllanmak
Kaşları alırken farklı yöntemler kullanılabilir. Cımbız, ağda veya iplik gibi. Ancak en iyi yöntem cımbızdır. Ağda bir süre sonra göz kapaklarınızın sarkmasına neden olacaktır. Ayrıca yanlışlık olması büyük bir olasılıktır.