Gür kaşlara sahip olabilmek için yapılan 6 hata

Şekli nasıl olursa olsun kaşlar, yüzün ifadesinde oldukça önemlidir. Bunun için kaşlarınıza doğru yani ifadenize en yakışan şekli vermeniz gerekir. Aksi halde kaşlarınız tüm yüz ifadenizi bozabilir.Kaş alanının çevresine herhangi losyon, jel, güneş kremi, fondöten veya nemlendirici sürmekten kaçının. Çünkü bu ürünler kaşlarınızın aralarına ve diplerine sızarak büyümelerine engel olur. Saç derisinin üzerine nasıl bir şey sürmüyorsak, kaşlarınıza da sürmemeniz gerekir.Kaşları alırken daha iyi görmek için genellikle büyüteçli ayna kullanılır. Ancak bu aynalar sadece bir bölgeyi gösterdiği için bütünlüğü kaybedebilirsiniz. Bunun için normal boy gösteren aynaları tercih edin. Bu şekilde kaşınızın bütünlüğünü her zaman görebilirsiniz.Kaşlarda bazen düzensiz uzamalar olabilir. Bu gibi durumlarda kadınlar genellikle kaşlarını aynı boya getirmek içinmakasla keser. Oysa makasla kesmek bu tüylerin daha hızlı bir şekilde uzamasına neden olur. Makasla kesmek aynı zamanda kaşların daha seyrek görünmesine neden olur. Kaşlarınızı tarayarak uzun tüyleri diğerlerinin arasında saklayabilirsiniz.Genel bir kanı olarak kaşların burun deliklerinin hizasında başlaması gerektiği bilinir. Oysa bu doğru değildir. Kaşlarburun üst köprüsüyle aynı hizada olmalıdır. Kaşları birbirinden çok ayırmak güzün daha geniş görünmesine neden olur.Herkes kaşlarının dolgun görünmesini ister. Ancak herkesin kaşları dolgun ve gür değildir. Bu durumda boyama ile kaşlarınızı kalınlaştırmak isterseniz çok dikkatli olun. Kaş kalemi, farı ya da rimelinizi sürerken hep aynı ve kaşların çıktığı yöe doğru sürün. Kullanacağınız ürünü özenle seçin. Pahalı olabilir ama kaşlarınıza zarar vermeyecek ürünleri tercih edin.Kaşları alırken farklı yöntemler kullanılabilir. Cımbız, ağda veya iplik gibi. Ancak en iyi yöntem cımbızdır. Ağda bir süre sonra göz kapaklarınızın sarkmasına neden olacaktır. Ayrıca yanlışlık olması büyük bir olasılıktır.