Kısa, uzun ve anlamlı sevgiliye, arkadaşa gurbet ile ilgili sözler binlerce kişi tarafından aranıyor. Bir kavuşma umudunu taşıyan, günleri aylara ayları yıllara ekleyenler için sevgisini ve özlemini dile getirmek isteyenler için işte en duygulu en özel gurbet sözleri…

2021 KISA, UZUN VE ANLAMLI SEVGİLİYE, ARKADAŞA GURBET İLE İLGİLİ SÖZLER

Bu dünya insana gurbettir, memleket isteyen Allah'a hicret etsin.

Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde...

Senden ayrılmak sensiz uzaklarda yaşamak ne kadar da zor imiş.

Her gün seni düşünen ben beni düşündüren sen.

Yar, zaten gurbet üşütür içimi. Bir de sen soğuk soğuk esme yüreğime.

İnsan için en büyük gurbet, Rabbine uzak kalmasıdır!

Turnalardan haber verin, yari çok özledim ben.

Kör olasın sen gurbet, sılaya hasret koydun.

Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık.

Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız doğmuş gökyüzü ayaydın, avutulmuş çocuklar çoktan uyudu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin, bir avutulmamış ben.

Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değil. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir.

Gurbet acı gelir sözlerime, dayanamaz oldum hasretine.

Severken anlamıyoruz değeri, gidince biliyoruz kıymeti, hasret elde öğrendim sevgiyi, gurbet ellerde anladım değerini!

Hasret vurdu yüreğime, sensizlik sanki işkence, bu karanlık gecede gurbet şarkıları benimle!

Yüreğim umulmayan yaralarla baş edemezken bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi düşlerde isen gel çünkü gülüşünü ‘ÇOK ÖZLEDİM.’

Seni senin yanında özlerken, sensiz kalmak beni derinden etkilerken, bir de üstüne gurbet nöbetlerim gelirken bu hasrete yürek dayanmaz bir tanem!

Şimdi daha iyi anlıyorum ki, nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde yanmak gibi bir şey, seni severken senden uzakta olmak.

Işıkları kaldırıp attım bir kenara! Anlıyor musun? Gökyüzü güneş olsa, sensiz karanlıktayım.

Siz hiç yar saçının telinden, kendinize gurbet yaptınız mı?

Yoruldum artık gurbet ellerde, memleket hasreti yüreğimin ta derinlerinde.

GURBET SÖZLERİ

Gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi denizde olmak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve yalnız kalmaktır.

Seni benden gurbet bile ayıramazken ölüm vız gelir sevgilim!

Bir anımsın okuyup da bitiremediğim, bir özlemsin yalvarıp da hükmedemediğim, bir sensin merhaba deyip de elveda diyemediğim. Bir tek bildiğim var sensiz ben bir hiçim.

Yardan ayrılmak ne zormuş, gurbet yardan daha zormuş.

Yoruldum artık gurbet ellerde memleket özlemi yüreğimde.

Gurbet acı gelir sözlerime, dayanamaz oldum hasretine.

Ahmet Arif’i hasretinden prangalar eskitmiş, beni böyle eskiten ise prangalı hasretin.

Kör olasın sen gurbet, sılaya hasret koydun.

Yardan ayrılmak ne zormuş, gurbet yardan daha zormuş.

Gurbet elde garip kaldım ağlarım. Ateş aldım yüreğimi dağlarım. Garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oIdu.

Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde ne de sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde seni arayıp da bulamamaktır.

Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

Severken anlamıyoruz değeri, gidince biliyoruz kıymeti, hasret elde öğrendim sevgiyi, gurbet ellerde anladım değerini!

Turnalardan haber verin, yari çok özledim ben.

Özledim seni çok özledim, bekliyorum gelmeni biricik sevgilim. İçimde hasret türküsü ve sen varsın gözbebeklerimde beklenen biriciğim!

Sevdiğin nerede nefes alıyorsa, geri kalan her yer sana gurbettir.

Hasret dolu geceleri öldüreceğim! Bir gün bu ayrılık şarkısını kurşuna dizeceğim ve seni benden şu anda uzak tutan kaderimi mahkemeye vereceğim!

Havanın serinliği tenini ürpertmesin, bedenim yanında olmasa bile, ruhum hep senin yanında.

Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız doğmuş gökyüzü ayaydın, avutulmuş çocuklar çoktan uyudu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin, bir avutulmamış ben.

Yarınlarım seninle dolu, her günümde olduğu gibi bugün de adını anarak bitireceğim bugün de hasretinle seni özleyeceğim.

Yüreğim umulmayan yaralarla baş edemezken bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi düşlerde isen gel çünkü gülüşünü çok özledim.

Gurbet eller dinlemez ferman, bendeki bu aşk bitmez inan, hasret rüzgârları ebedi inan, bu sevda başkasına haram!

Benden çok uzakta olsan da sana sarılıp dokunamasam da sana sesimi duyuramasam da kalbimizin bir olduğunu ve senin de beni ben kadar özlediğini biliyorum.

Hasretin başımda duman, bir gerçek sen varsın gerisi yalan, hasretin kucağında adını sayıklarım, ben sadece seninle yaşarım bebeğim.

Sensizliğimde öğrendim hasret türkülerini, sensizliğimde öğrendim hasretin anlamını, nasıl aşkı seninle öğrendiysem hasreti de seninle öğrendim sevgilim!

Bir hasret türküsü var dudaklarımda, seninle başlayıp seninle biten. Bir sen varsın içimde, aldığım her nefeste adını haykıran kalbimde!

Gurbette düşünürüm anılarımızı, her anı daha dün gibi gözlerimde canlanır, senin gülüşünü hayal ederim, boş odamda seni düşünerek zamanı geçiririm.

Hasret kalmış yüreğim sevgiye, damarlarımda gezer aşkın delice, sensiz gurbet ellerde dilimde tek hece “seni seviyorum delice.”

Bayram olur seninle günlerim, hasret çekerim sensiz iken güzelim, gurbet elde sensiz biterim, ayrılık olursa bu aşkın sonu, kural tanımam ezer geçerim!

Gurbette hasret kaldım gülen gözlerine, hasret kaldım sıcacık nefesine, nasıl özledim seni bir bilsen, hasretim senin her şeyine bir tanem!

Hasretin şehrinde düşünüyorum seni, yaktım bir sigara, hayal ediyorum gözlerini, bir gün bitecek kavuşacak ellerim ellerine, o zaman inadına güleceğiz hasretle biten günlere!

Sevdiğine uzak olan her yer, gurbettir.

SEVGİLİYE GURBET SÖZLERİ

Geceler çığlığımı duymuyor, yorgun düşüyorum sabaha, gözlerim gözlerini arıyor, esir oluyorum hasretine yine çaresiz, uykusuz, mutsuzum en önemlisi bir tanem sensizim.

Gecenin karanlığında, güneşin ışığında, suyun damlasında, selin coşkusunda kimi yanımdasın kimi rüyamda ama hep aklımdasın sakın unutma.

Dostu yok gecelerin, geceler çok uzun, geceler bir ömür ömür dediğin bir tutam ümit, ümidi yok yarınların, tıpkı senin yokluğun gibi ve ben biraz daha sana hasret.

Seni düşünmeden aldığım solukları saymıyorum nefesten, seni içine sığdıramadığım damlaları saymıyorum gözyaşından, saymıyorum tebessümden sensiz kahkahalarımı.

İçimde bir sıkıntı bir kasvet bir duman… Dünya dar gelir inan seni düşündüğüm an, titreyen ellerimde sevgimiz arap saçı, umrumda değil zaman, çalsa da bilmem kaçı zincirlere vurulur umutlar liman liman.

Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

Hasretin yetti cana, gel gayrı gel canım cananım, ömrüm yoluna feda bitsin ayrılık.

Yedi iklim yedi devlet dolaştım yer üstünde yer altında çalıştım her cefaya her eleme alıştım. Alışılmaz, dayanılmaz bu hasret.

Hasretle baktıkça sana, kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe, delinir bağrım ta derinden.

Parmak kaleme hasret, kalem kâğıda hasret, kâğıt kelâma hasret, kelâm ilhama hasret, âşık sazına hasret, sazı sözüne hasret, yarın umuda hasret, umut düşüne hasret.

Hasret koparıp atıyor bitmez bu kara geceler, hasret dolanıp duruyor bitmez bu keder.

Şimdi tarlalarda güneş vardır. Karlar donmuştur otların uçlarında. Artık akşamları dinlenemem başım avuçlarında. İçi korku dolu kış gecesi hiç yatağın yok mu? Sıcak dağları dolduran kır çiçeği, hangi rüzgârlar seni koklayacak! Saçlarımı kesip rüzgâra atacağım ki haber götürsün bir gün sana!

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor göz yaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya kıyamet kopsa yine da vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm, yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın off Allah’ım sensiz.

Gel gel berü ki savm u salatin kazası var, sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok.

Ben sensiz bir avare kayboldum, yangınlarda toz duman düşer hayalin gözlerime. Ben hala eski günlerde sevgiyi ararken kor alevler yanıp durur yüreğimde.

Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze indi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar... Başa geldi olmaz işler, yokluğundan öldü gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar... Başa geldi olmaz işler, yokluğundan öldü gönlüm.

ANNEYE GURBET SÖZLERİ

En büyük mutluluğum hep sen olmuştun canım annem ama şimdi yoksun ve en büyük hüznüm sen oldun benim bir tanecik annem…

Senden daha iyi dost yokmuş meğer bana annem, senden daha iyi derdime derman olacak kimsecikler yokmuş bu dünyada. Yanımda olsaydın da dinleseydin, çare bulsaydın derdime annem…

Ne olurdu gelseydin ve sarılsaydın sımsıkı. Rüyalarımda değil, gerçekte duysaydım o güzel kokunu annem…

Eğer yanımda olsaydın kimse kıramazdı kalbimi, kimse üzemezdi küçük yavrunu ama şimdi o kadar uzaklardasın ki ne sesim yetiyor sana kendimi duyurmaya ne de ellerim uzanıyor ellerini tutmaya…

Ne sana kızgınım ne de kırgın, sadece yorgunum annem Seni özlemekten ölesiye yorgun ve çaresizim.

Gittiğinde önüne geçip, “beni de götür” dememek için neler vermezdim benim melek annem ama yapamadım. Sadece gözlerimiz buluştu ve sessizce çekip gittin. Seni çok özledim canım annem…

Bu dünyada bir annesi olmalı insanın. Doyasıya sarılabileceği, birlikte gülebileceği… Ama en önemlisi onunla birlikte, onun kadar ağlayan bir annesi olmalı…

Beni bu kör karanlıktan bir tek sen kurtarabilirsin benim canım annem. Gel ve beni sensizliğe mahkûm etme artık daha fazla bir tanem…

Bu koca ve acımasız dünyada bir tek sen gerçeksin annem. Beni sana gönderen Allah’ıma binlerce kez teşekkürler…



