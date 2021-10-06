Gurbetçi iş insanı cinayetinde dikkat çeken ilişki detayı!

Olay, cuma akşamı, Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan iş insanı Cahit Tatlı, Başiskele'deki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Tatlı’nın evinin önündeki cipinin de çalındığını belirledi. Tatlı’ya ait cip, Kocaeli Fuarı içinde bulundu. Tatlı’nın görüştüğü kişiler takibe alınırken, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Tatlı’nın arkadaşları Suriyeli Firas S. ile kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 3 kişinin, olaydan önce İzmit’te 180 liraya bıçak satın aldıklarını, Ali İhsan Ç.’nin aracıyla Cahit Tatlı’nın evine geldiklerini, olaydan sonra Başiskele’de Suriye uyruklunun işlettiği markette 3 bin 500 euro'yu Türk lirasına çevirdiklerini belirledi. 3 şüpheli, cinayeti itiraf ederken, bıçağı ise Seka Park mevkisinde denize attıklarını söyledi. Denizde yapılan aramada bıçak, ekipler tarafından bulundu. Firas S., Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Suriye uyruklu Firas S.'nin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Firas S.'nin, kız arkadaşı Ceren İ. ile İzmit'teki spor salonunda pilates eğitmenliği yaptıklarını, aynı salona spor yapmak için gelen Cahit Tatlı’nın da Ceren İ.’ye aşık olduğu iddia ettiği öğrenildi. Cahit Tatlı’nın, Firas S. ile Ceren İ. arasındaki ilişkiyi fark ettiği ve Firas S. ile görüşerek, Ceren İ.’den ayrılmasını istediği, bu nedenle tartıştıkları belirlendi.

10 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Olay günü Firas S.’nin, Ceren İ.’ye Başiskele'de birinden para alacağını söyleyerek, Ceren İ. ile Ali İhsan Ç.’yi çağırdığı öğrenildi. Ali İhsan Ç.’nin aracıyla Cahit Tatlı’nın evinin önüne gidildiği, araçtan inen Firas S.’nin önce evin etrafını kontrol ettiği ve ardından kapıyı çaldığı, açan Tatlı’yı da 10 kez bıçakladığı tespit edildi. Ali İhsan Ç. ile Ceren İ.’nin birlikte geldikleri araçla olay yerinden ayrıldığı, Firas S.’nin ise Cahit Tatlı’ya ait cipi çaldığı ortaya çıktı. Firas S.’nin, Cahit Tatlı ile Ceren İ. konusunda sık sık tartıştıkları, Firas S.’nin olayı planladığı ve olaydan önce bıçak satın aldığı da belirlendi.

DHA