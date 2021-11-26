Türkiye Gurbetçi Yunus, Belçika'da dövülerek öldürüldü!

Gurbetçi Yunus, Belçika'da dövülerek öldürüldü!

Türkiye

Gurbetçi Yunus, Belçika'da dövülerek öldürüldü!

Belçika'da yaşayan Afyonkarahisarlı 36 yaşındaki gurbetçi Yunus Çalık, Aalst şehrinde sokak ortasında dövülerek öldürüldü.

26 Kasım 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrılarak evine gittiği sırada, sokakta karşılaştığı kişilerle henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık’ı dövdü. Başına ağır cisimlerle darbe alan Çalık ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırılan Çalık, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Durumu ağır olan Çalık, hafta sonu ise Aalst’taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesi yoğun bakım servisine nakledildi.

Ancak Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

CENAZESİ AFYONKARAHİSAR'A GÖNDERİLECEK

Olayın ardından Belçika makamlarının cinayet soruşturması başlattığı belirtilirken, Çalık’ın cenazesinin ise yapılacak otopsi işleminin ardından defin edilmek üzere Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderileceği belirtildi.

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