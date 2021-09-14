Gurbetin başkenti Emirdağ

Başkan Koyuncu, “2021 yılında gurbetçilerin izin mevsiminin Kurban Bayramı’na denk gelmesi vesilesiyle 200 bin civarında gurbetçimizi Emirdağ’da misafir ettik. Biz gurbetçilerimizi de kalabalığı da seviyoruz. Bu yaz güzel bir ortam, güzel bir hava oluştu. Emirdağ hızla modernleşiyor çağ atlıyor. Lütfen Emirdağ dışındaki yaşayan vatandaşlarımız hemşerilerimiz, gurbetçilerimiz, yüzünüzü Emirdağ’a dönün” diye konuştu.

ALTYAPIDA HIZLI DEĞİŞİM

Göreve geldiği günden itibaren altyapıya büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Koyuncu, şunları söyledi: “Çok ciddi şekilde hem kanalizasyon hem içme suyu altyapılarını değiştirdik, değiştirmeye de devam ediyoruz. Tabii bu 5 yılda olacak bir iş değil ama nerede asbest boru görüyorsak değiştirdik. Nerede kanalizasyonda eski tip borular görüyorsak onları yeni şekle çeviriyor ve üstyapıda kaplamasını yapıyoruz. Bugün kilit parke veya asfaltlı iki tane büyük caddemiz vardı. 15 Temmuz Caddesi gibi ana arter bunlar. Emirdağ’da toplam 5 tane ana arter vardır. Bu beş ana arterin iki tanesini sıcak asfalt kaplaması ile bu yıl yaptık. Hem doğalgazı hem de temiz ve pis suları geçirmek kaydı ile yeni arterlerimizi oluşturmaya devam ediyoruz.”

40 MİLYONLUK SPOR YATIRIMI

Emirdağ’da spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Serkan Koyuncu, “Olimpik yüzme havuzu, üç tane halı saha inşaatına başladık. Tenis kortumuz bitmek üzere ve 500 kişilik kapalı spor salonu ihalesini açtık. Onun da ihalesini hemen yapıp bu ay içerisinde başlamayı istiyoruz. Spora 40 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıyoruz. Gençlik merkezini bitirdik. O da nasip olursa birkaç ayda faaliyete geçecek. Gençlik merkezinin içinde pek çok donatı var ama bizim üstüne basa basa konuşmamız gereken iki tane önemli bölüm var. Bir Matematik Müzesi, iki Fen Bilimleri Müzesi. İlkokuldan sonra üniversite çağına kadar bütün öğrencilerimize matematik ve fen bilimleri ile alakalı konuları Milli Eğitim ile beraber göstereceğiz. Çocuklarımızın özel kurs almalarının da bir nevi önüne geçmiş olacağız” ifadesini kullandı.

KAPALI PAZAR YERİ TAMAM

2019 seçim beyannamesinde bulunan kapalı pazar yeri projesini de hayata geçirdiğini anlatan Başkan Koyuncu, “Emirdağ’da belki 50-60 yıldır kullanılan pazar yeri alanı açıktı. Bir de arsa sorunu vardı. Arsanın bir kısmı belediyenin değildi. Göreve geldiğimiz gün hemen çalışmaya başladık ve arsa sorununu çözdük. Bütün arsalar belediye uhdesine geçti. Ondan sonra projesini çizdik. Emirdağ’da hiç olmayan kapala pazar yeri şu anda bitti. Yaklaşık 4000 metrekarelik bir alana sahip. Yoğurt pazarı dahil hepsini bir araya topladık ve çok güzel bir alan oluştu. Bununla beraber Emirdağ ticaretinin döndüğü, kalbinin attığı Uzun Çarşı’nın üzerini de kapattık” açıklamasını yaptı.

YENİ YAŞAM ALANI

100 bin metrekarelik alanda ‘Millet Bahçesi’ yapacaklarını belirten Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, içinde dinlenme, kamp, oyun, spor, yürüyüş ve bisiklet alanları gibi her şeyin olacağını açıkladı. Pjoreyi İller Bankası vasıtasıyla, kredi kullanmadan yapacaklarını belirten Başkan Koyuncu, “Kafeteryanın temelini attık. Yanında tıbbi aromatik bitkiler bölümü vardı, oranın düzenlemesini yaptık. Dikim dönemi olduğu için ekim ayında da bitkileri toprakla buluşturacağız. Millet Bahçesi Emirdağlı vatandaşlarımızın özellikle de gurbetçilerimizin kullanımına sunulacak” dedi.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kısa sürede doğal gaz çalışmalarının yüzde 45’ini tamamladıklarını kaydeden Başkan Serkan Koyuncu, şunları söyledi: “2019’da Emirdağ’ın yüzde 5’inde doğalgazımız mevcuttu. Bugün geldiğimiz noktada hala çalışıyoruz. Şu anda yüzde 45’lere yakın oranda vatandaşımıza doğalgazı ulaştırdık. Tabii doğalgaz havadan gelip de vatandaşın evine girmiyor. Cadde ve sokakların tamamı kazılıyor. Daha sonra biz belediye olarak bozulan üstyapıyı yeniliyoruz. Hem doğalgaz hem de üstyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor:”

GELENEKSEL LEZZETLER TAŞ KONAK'TA

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, bir projeyi daha hayata geçirdi. Gastronomi şehri Afyonkarahisar’ın önemli köklerinden Emirdağ’da geleneksel lezzetlerin yeni adresi ‘Taş Konak Restoran’ hizmete girdi. Emirdağ’ın yöresel yemeklerinin lezzeti ve tarihinin bir arada yaşatılması için kolları sıvayan Başkan Koyuncu, “Burada Emirdağlı vatandaşlarımız ve gurbetçilerimiz; lezzeti, tarihi ve yöreselliği bir arada yaşayacak. İnsanlarımız sadece yemek yemeye değil dinlenmeye, hoşça vakit geçirmeye de fırsat bulabilecek” bilgisini paylaştı.

KADINLAR KOOPERATİFLE GÜÇLENDİ

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun 56 projesinden biri olan Emirdağ Kadın Kooperatifi, kadınları ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi yapacak. Kuruluşunun ilk adımları atılan kooperatif sayesinde ev kadınları meslek sahibi olacak. Yöresel ürünlerin üretileceği kooperatifin hedefi, el emeği göz nuru ürünleri tüketiciyle buluşturmak. Kadınların şu anda 5 ana başlıkta üretim yaptığını belirten Koyuncu, şunları söyledi:

BELÇİKA’YA İHRACAT

“Battaniyeden nevresime kadar el işi ne kadar ürün varsa kadınlarımız üretiyor ve satıyor. Uzun Çarşı’da bir stant ve işyeri açtılar. Satışları kendileri yapıyor. Cam atölyesi kuruldu. Çok güzel takılar üretiyorlar. İnternetten tüm Türkiye’ye satıyorlar. Ahşaptan çocuk oyuncakları ve duvar saati gibi ev eşyaları üretiyorlar. Bakliyat ve paketleme atölyesi kurdular. Emirdağ’da üretilen bakliyatları alıp Belçika’ya kadar satıyorlar. Mutfak atölyesinde de Emirdağ’a özgü hamur ve tarhana gibi ürünleri üretiyorlar.”

BİRLİKTEN KUVVET DOĞUYOR

Gurbetin ve Türkülerin başkenti olarak bilinen Afyon’un Emirdağ ilçesinde Kaymakam Osman Bilici ile Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçeyi dünya standartlarına ulaştırmak için kolları sıvadı. Sanayiden turizme, tarihten doğaya kadar her alanda ciddi çalışmalara birlikte imza attıklarını belirten Kaymakam Bilici ile Başkan Koyuncu, “Sinerjimizi, enerjimizi Afyon Valimiz Gökmen Çiçek’ten alıyoruz” diye konuştu. Emirdağ’a çağ atlatacaklarını belirten Bilici ve Koyuncu, “Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte Emirdağ’ın nüfusu on misli arttı. Buna rağmen hiç bir sıkıntı yaşanmaması, hükümetin Emirdağ’a yaptığı altyapı yatırımlarının yeterliliğini gösteriyor. Sadece devlet yatırımlarına odaklanmayıp, özel sektörü de Emirdağ’a çekiyoruz. Organize sanayide ikinci etap arsalar dolmak üzere. Şimdi üçüncü etap için çalışıyoruz” dedi.

ÇOK YAKIŞTI

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçeye girişleri, Emirdağ tarihine uygun peyzaj çalışmaları, aydınlatma ve yeşillendirme ile modern bir görünüme kavuşturdu. Eskişehir Caddesi girişine ‘Gurbetin Başkenti’, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi (Konya Caddesi) girişine ise ‘Türküler Diyarı’ sloganlarını içeren taglar konuldu. Seçim beyannamesinde yer alan sözleri bir bir yerine getirdiğini ve Emirdağ’a yakışan bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Koyuncu, bu çalışmaların hem vatandaşlar hem de gurbetçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

İlandır.