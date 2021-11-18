Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye getirilen bisküvi yüklü TIR'ı riskli bularak x-Ray taramasına yönlendirdi. Burada aracın çekicisinin arka bölümündeki sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı.









Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine kesilerek açılan tankın içinde, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Uyuşturucuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

DHA