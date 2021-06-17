Magazin Gürgen Öz iki yıl aradan sonra ekrana dönüyor

Gürgen Öz iki yıl aradan sonra ekrana dönüyor

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Gürgen Öz iki yıl aradan sonra ekrana dönüyor

2020 yılında yayınlanan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı Bay Yanlış dizisinde rol alan Gürgen Öz Menajerimi Ara dizisinde.

17 Haziran 2021, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan sosyal medyada oldukça konuşulan Menajerimi Ara dizisi, sezon arası yapmayarak yaz sezonunda da ekrana gelmeye devam ediyor. Bu hafta 42. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak olan diziye Gürgen Öz konuk oyuncu olarak dahil olacak.

Menajerimi Ara dizisi ile ekranlara dönecek olan Gürgen Öz, iki yıl sonra izleyicilerle buluşmuş olacak.


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