Gürgen Öz iki yıl aradan sonra ekrana dönüyor

Star TV'de yayınlanan sosyal medyada oldukça konuşulan Menajerimi Ara dizisi, sezon arası yapmayarak yaz sezonunda da ekrana gelmeye devam ediyor. Bu hafta 42. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak olan diziye Gürgen Öz konuk oyuncu olarak dahil olacak.

Menajerimi Ara dizisi ile ekranlara dönecek olan Gürgen Öz, iki yıl sonra izleyicilerle buluşmuş olacak.



