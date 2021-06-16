Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak bir süre ekranlara veda etti. Kanal D ekranlarında beğeniyle izlenen ÇGH 2’den sezon finalinin ardından bu sefer de ayrılık haberi geldi. Merve Dizdar’ın eşi Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay’ın Çok Güzel Hareketler’den ayrılma sebebi de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı…

GÜRHAN ALTUNDAŞAR VE CİHAN TALAY ÇOK GÜZEL HAREKETLER’DEN NEDEN AYRILDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay’ın ekipten ayrılma sebebine ilişkin açıklama Altundaşar ve ekibin basın danışmanından geldi.

Ekibin basın danışmanı açıklamasında ayrılıkla ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığını ve ekipte değişiklik yapılmasının zaten planlandığını kaydetti. Bununla birlikte Gürhan'ın farklı projelerde rol almak istediği belirtildi.

ÇGH 2’nin kaptanı Cihan Talay’ın da ayrılmasıyla ekip kaptansız kalırken, Talay'ın da farklı projelerde yer almak için ekipten ayrıldığı öğrenildi. Talay’ın yerine kaptan olarak kimin geçeceği ise henüz belli olmadı.

SOSYAL MEDYADAN KARŞILIK OLARAK TAKİBİ BIRAKTILAR

Gürhan Altundaşar’ın eşi, Merve Dizdar, Altundaşar’ın Çok Güzel Hareketler 2’den ayrılmasının ardından ÇGH ekibini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Ekipte yer alan isimleri tek tek silen Dizdar’ın bu hareketinin ardından ekip de Dizdar'ı Instagram'dan silerek karşılık verdi.