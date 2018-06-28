Gürsel Erol: Ben koltuk adamı değil, dava adamıyım

CHP yönetimi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi istifaya davet eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti. Elazığ'da basın açıklaması yapan Erol, parti meclisinin ihraç talebi ile kendisini Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdiğimi öğrendiğini belirterek, “Ben 95 yıllık CHP tarihinde aileden ve kökenden gelen bir mensubuyum. Büyük dedemiz CHP’nin ve meclisin ilk milletvekilidir. Biz bugüne kadar 95 yıllık siyasi hayatımızda hiçbir şartta ve koşulda CHP’nin dışında siyaset yapmadık ve düşünmedik.

'BUNLARA HER ZAMAN SAHİP ÇIKTIM'

Asla böyle bir arzumuz olmadı. Biz CHP’nin etik değerleri ile yetişen biriyiz. Gençlik kolları genel başkanlığını, en genç il başkanlığını yapan, iki dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim. 26. Dönem Tunceli, 27. Dönem ise Elazığ milletvekiliyim. Bir partiye gönül bağı olmak, bir partide olmak sadece üyelikle olmaz. Onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını beni

ELAZIĞ(iHA)