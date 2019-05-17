Gurur Aydoğan katıldığı magazin programlarıyla gündemde. İnternette Gurur Aydoğan kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Gurur Aydoğan hakkında merak eidlenler…

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Gurur Aydoğan 8 Kasım 1988 yılında doğdu. Sinemaya ve Yeşilçam'a yıllarını vermiş olan Oya Aydoğan’ın oğludur.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi’nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv’de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

2015 yılında Tiyatro Kedi'nin Hakan Altıner ve Damla Cercisoğlu'nun yönetmenliğinde 'Başarımı Karılarıma Borçluyum' adlı tiyatro oyununda yer aldı.

2015 yılında 'Sen Benimsin' adlı dizide Hakan Karakteri'ni canlandırdı.

2016 yılında Kanal D de yayınlanan 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizide Ömer Karakteri'ni canlandırdı.

DİZİ

- Not Defteri / 2014 / Cenk Karakteri

- Sen Benimsin / 2015 / Hakan Karakteri

- Kanıt : Ateş Üstünde / 2016 / Ömer Karakteri

TİYATRO

- Başarımı Karılarıma Borçluyum / 2015-2016