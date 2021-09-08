Transfer sezonunun kapanmasına kısa süre Galatasaray yaptığı atakla Gustavo Assunçao’yu kadrosuna kattı. Piyasa değeri ise 7 milyon Euro olan yıldız futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaştığı Gustavo Assunçao kaç yaşında olduğu ve hangi takımlarda oynadığı da sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Gustavo Assunçao 30 Mart 2000 tarihinde Sao Paulo’da doğdu. Aslen Brezilyalı futbolcudur 1.78 boyunda ve orta sahada oynuyor.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ GUSTAVO ASSUNÇAO KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gustavo Assunçao, futbola Porto alt yapısında başladı, 2008 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmada forma giydi.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giydi; geçen sezon ise 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.