Gustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Gustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Luiz Gustavo ve teknik heyet ekibine dahil edilen Volkan Demirel ilk antrenmanlarına çıktı