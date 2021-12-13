Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan etli güveç tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerden birisi. Peki, güveç nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız güveç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

GÜVEÇ TARİFİ

Güveç malzemeler

200 gram kuzu kuşbaşı et

100 gram taze fasulye

1 adet orta boy patates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

1 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

1 kahve fincanı sıvı yağ

Tuz

GÜVEÇ YAPILIŞI (ETLİ)

İlk olarak tencere ya da toprak kabın içine kuşbaşı etleri döşeyin.

Kuru soğanı ince ince doğrayıp etlerin üzerine ekleyin.

Yeşil biberleri ve taze fasulyeleri önce yıkayıp, ortadan ikiye bölün ve etin üzerine katın.

Patatesleri soyup küp küp doğrayarak ekleyin, patlıcanları ve kabakları alaca soyun, küp küp doğrayarak güvece ekleyin.

1 diş sarımsak ve domatesleri de ekleyin.

Son olarak 1 kahve fincanı sıvı yağı ve yarım su bardağı suyu, tuz da ekleyerek tencerenin ağzını kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun. 1-1,5 saat pişirdikten sonra güveci servis tabağına ters çevirerek ve sıcak olarak servis yapın.



