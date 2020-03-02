Mantar oldukça sağlıklı ve lezzetli sebzelerin başında gelir. En lezzetli mantar ile yapılan tariflerin başında güveçte mantar tarifi yer alıyor. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için güveçte mantar tarifi arıyor yada güveçte mantar nasıl yapılır merak ediyorsanız "güveçte mantar tarifi, güveçte mantar nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Güveçte mantar tarifi

Güveçte mantar malzemeleri

250 gram kadar mantar

1 ufak boy kumkuma (zerdeçal kökü)

1 havuç

2 orta boy soğan

1 orta boy domates

1 diş büyük sarımsak

3 tane sivri biber

1 orta boy patates

Kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Pul biber

Zeytin yağ

Güveçte mantar yapılışı

Mantarları soyup doğrayın. Limonlu suda biraz bekletin. Bir yandan soğanları ay şeklinde doğrayın. Sarımsağı da minik doğradıktan sonra ikisini zeytin yağ ile kavurun. Üzerine yeşil biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Kumkumayı soyup rendeleyin ve bir kenarda bekletin. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Sonra rendelenmiş domates ve baharatları ekleyin. İyice kavurun. Su saldığında bekleyin kıvamına göre suyu ekleyin. Mantarları ekleyin ve çok pişmeden ocaktan alın. Bir yanda ince yuvarlak doğranmış patatesleri az kızartıp yağını süzüp servis için hazırlayın. Fırın kabına önce patates ,üzerine kumkumayı, mantarları döküp üzerine patates, en üstlerine ise kaşar peyniri rendesi ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında tepsiye su koyup güveçleri yerleştirerek kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.