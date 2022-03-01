Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı ıspanak tarifi
Kanal D ekranlarının popüler yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün güveçte mantarlı ıspanak tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette güveçte mantarlı ıspanak tarifi araştırıyor. Peki, güveçte mantarlı ıspanak nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız güveçte mantarlı ıspanak tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
01 Mart 2022, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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Akşam yemeklerinin sevilen tariflerinden birisi olan güveçte mantarlı ıspanak tarifi, hem çok besleyici hem de oldukça lezzetli. Peki, güveçte ıspanaklı mantar nasıl yapılır? Yapması ayrı yemesi ayrı zevkli olan güveçte mantarlı ıspanak tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
GÜVEÇTE MANTARLI ISPANAK TARİFİ
Güveçte mantarlı ıspanak malzemeler
- 1 kg ıspanak
- 1 kırmızı biber
- 6 adet mantar
- 1 büyük boy kuru soğan
- Yarım çay bardağı yağ (Sıvıyağ ve zeytinyağı karışık)
- Salça
- Tuz, karabiber, pul biber
- Beşamel Sos (Hazır paket)
- Kaşar
GÜVEÇTE MANTARLI ISPANAK YAPILIŞI
- Yağ ve iri iri doğranmış soğan tencereye alınır.
- Hafif pembeleşince kırmızı biber eklenir ve biraz kızarınca mantarlar da konur ve kızarmaya bırakılır.
- Salça be baharatlar eklenir. İrice doğranmış ıspanaklar da tencereye alınır ve tencerenin kapağı kapatılıp pişmeye bırakılır.
- Ispanaklar pişince güveç kaplarına konur.
- Hazır beşamel sos paketin üzerindeki tarife göre hazırlanır ve güveçlere koyduğumuz ıspanakların üzeri kapanacak şekilde dökülür.
- Sosun üzerine rendelenmiş kaşar serpilir ve önceden ısıtılmış.
- 180 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir.
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