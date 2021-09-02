Farklı lezzet arayanlar için güveçte mantarlı kabak oturtma tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

GÜVEÇTE MANTARLI KABAK OTURTMA TARİFİ

Güveçte mantarlı kabak oturtma malzemeler

3-4 adet kabak

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet domates

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

GÜVEÇTE MANTARLI KABAK OTURTMA YAPILIŞI

Kıyma ve kuru soğan zeytinyağında kavrulur. Biberler salça domates tuz karabiber ilave edilir. Güveç kaplara bir sıra kıymalı karışım bir sıra kabak şeklinde yerleştirilir. Üzeri aliminyum folyo ile örtülür. 190 - 200 °C de yaklaşık bir saatte pişer. Güveçte Kabak Oturtma hazır.