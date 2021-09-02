Yemek Güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

KanalD'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler güveçte mantarlı kabak oturtma tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise "güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

02 Eylül 2021, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
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Farklı lezzet arayanlar için güveçte mantarlı kabak oturtma tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

GÜVEÇTE MANTARLI KABAK OTURTMA TARİFİ

Güveçte mantarlı kabak oturtma malzemeler

  • 3-4 adet kabak
  • 250 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 adet domates
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

GÜVEÇTE MANTARLI KABAK OTURTMA YAPILIŞI

Kıyma ve kuru soğan zeytinyağında kavrulur. Biberler salça domates tuz karabiber ilave edilir. Güveç kaplara bir sıra kıymalı karışım bir sıra kabak şeklinde yerleştirilir. Üzeri aliminyum folyo ile örtülür. 190 - 200 °C de yaklaşık bir saatte pişer. Güveçte Kabak Oturtma hazır.

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