Güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
KanalD'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler güveçte mantarlı kabak oturtma tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise "güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
02 Eylül 2021, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Farklı lezzet arayanlar için güveçte mantarlı kabak oturtma tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, güveçte mantarlı kabak oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı kabaklı oturtma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
GÜVEÇTE MANTARLI KABAK OTURTMA TARİFİ
Güveçte mantarlı kabak oturtma malzemeler
- 3-4 adet kabak
- 250 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 3 adet domates
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
GÜVEÇTE MANTARLI KABAK OTURTMA YAPILIŞI
Kıyma ve kuru soğan zeytinyağında kavrulur. Biberler salça domates tuz karabiber ilave edilir. Güveç kaplara bir sıra kıymalı karışım bir sıra kabak şeklinde yerleştirilir. Üzeri aliminyum folyo ile örtülür. 190 - 200 °C de yaklaşık bir saatte pişer. Güveçte Kabak Oturtma hazır.