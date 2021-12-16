Hem lezzetli hem de kolay hazırlanan güveçte püreli tavuk sote tarifi nefis bir ana yemek. Peki, güveçte püreli tavuk sote nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız güveçte püreli tavuk sote tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

GÜVEÇTE PÜRELİ TAVUK SOTE TARİFİ

Güveçte püreli tavuk sote malzemeler

Patates püresi için;

3 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt (62,5 ml)

2 çay kaşığı tuz

Tavuk sotesi için;

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet tavuk göğsü

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Beşamel sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt (300 ml)

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı tam yağlı taze kaşar peyniri

GÜVEÇTE PÜRELİ TAVUK SOTE YAPILIŞI

Öncelikle tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Ardından tavaya alınan ayçiçek yağında kavurun.

Tavuklar piştikten sonra üzerine doğranan kırmızı ve yeşil biberi ilave ederek 2-3 dakika daha pişirin.

Ardından salçayı ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın.

Püre için patatesleri haşlayıp ve kabuklarını soyduktan sonra derin bir kap içerisine alın.

Üzerine tereyağı, süt ve tuzu ekleyerek ezin ve püre haline getirin. Sıkma torbasına doldurun.

Sıkma torbasının ucunu keserek güveçlere püreden sıkın.

Üzerine hazırlanan tavukları yerleştirin.

Beşamel sosu için sos tenceresine tereyağını alarak eritin.

Tereyağı eridikten sonra unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Daha sonra bir taraftan karıştırırken yavaş yavaş sütü ilave edin.

Kaynayıp koyulaştıktan sonra tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak ocaktan alın.

Tavukların üzerine beşamel sosunu paylaştırın.

Rendelenmiş kaşar peynirini de üzerine koyduktan sonra önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişmeye bırakın.



