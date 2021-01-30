Güveçte ton balığı tarifi: Güveçte ton balığı nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem de farklı bir lezzet denemek isteyenlere enfes güveçte ton balığı tarifi hazırladık. Sevdiklerinize hazırlamak için güveçte ton balığı tarifi arıyor ya da güveçte ton balığı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Güveçte ton balığı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Güveçte ton balığı tarifi

Güveçte ton balığı malzemeleri

1 paket yumurtalı erişte

1 adet kuru soğan

2 su bardağı çedar rendesi

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

2 kutu ton balığı

2 paket kremalı mantar çorbası

Yarım kavanoz dilimlenmiş mantar

1 su bardağı ufalanmış patates cipsi

Güveçte ton balığı yapılışı

Erişteniz için hafifçe tuzlanmış suyu kaynatın. Erişteyi kaynamış suya atın ve 8-10 dakika kadar al dente pişirip, süzün. Fırınınızı 220 derecede ısıtın. Başka bir kapta erişte, soğan, bir bardak peynir, bezelye, ton balığı, çorba ve mantarları iyice karıştırın. Tüm malzemeyi fırın kabına aktarın ve önceden ısıttığınız fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Soğutmadan servis edin.



