Kısa, uzun, öz ve anlamlı güven ile ilgili sözler, kişinin sadece sevdiklerine veya arkadaşlarına olan güveni konusunda değil aynı zamanda kendine duyduğu güven konusunda da derin anlamlar taşıyor. İşte, güven duymak kadar güven duyulmanın da öneminin altını çizen güven sözleri…

GÜVEN SÖZLERİ

Unutma, her ten haz verebilir ama her omuz güven vermez.

Yarına güvendim bugün beni sattı.

Nefrete sevgiden daha çok güvenirim çünkü; nefretin sahtesi olmaz.

Pahalı parfümleri bir kenara bırakın, insan dediğin güven kokmalı.

"Hiç kimseye güvenmiyorum" diye bir şey yoktur, "Zamanında o'na güvendiğim için, artık kimseye güvenmiyorum" diye bir şey vardır.

Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, güvensizliktir.

Umut verip, güven aşılayıp da yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin. Hz. Muhammed (S.A.V.)

Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. (Epicure)

Akıldan sorular gitmeden, kalbe güven yerleşmez.

Kadınlar beğenince değil, güvenince aşık olur...

Zamanla anlaşılan tek şey güvenmenin sevmekten daha önemli olduğudur.

Özgüven insanı bazen uçuruma itebilir.

Karşındakine düşünerek güven, düşünmeden güvenirsen sonuçları acı olur.

Güvensizlik başladığı andan itibaren samimiyet olay yerini terk eder.

Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

Güvenilmek, sevilmekten her zaman için daha iyidir.

En güzel insan, güven verendir.

Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır. (Francesco Patrarcu)

Güven duyduğunuz kim varsa onlara sarılın. Bu devirde güvenmek çok zor.

Güvenmek, sarılmak gibi bir ihtiyaç bence.

İnsan yalnız inanmak istediği şeylere inanır, çünkü bu doğasında vardır.

En güzel kadın güven veren kadındır. Yok, esmerdi, yok sarışındı, yok kumraldı. Güven varsa, gerisini kuaför bir şekilde halleder.

Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın.

Güvenilmek, sevilmekten iyidir. (George Macdonald)

Hayatınızda güvendiğiniz bir kişi olsun diğerleri olmasa da olur.

Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür. (Türk Atasözü)

Ne kendine ihanet et ne de güvenmediğin birisine ihanet ettir.

Güvenin tek kullanım olarak bilindiği bu çağda güvenin önemini gösterin.

Kötü insanlara güvenilir, çünkü değişmezler. (W Faulkner)

Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

Bir insana sarıldığınız zaman o insan güven kokuyorsa diğer her şey tolere edilebilir.

Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.

Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz.

Kadınların bir erkekte aradığı en önemli özellik güvendir. Kadın güvenince aşık olur.

Yalnızca kendine ve sana ihanet etmeyecek birine güven.

Bir kişi hakkında aklınızda herhangi bir soru yoksa o kişiye güveniyorsunuzdur.

Haddinden fazla güvenme demişlerdi, dinlemedik, üzülen taraf biz olduk.

Dünyada birbirine güvenmekten daha büyük bir nimet yok.

İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şartıdır. (Samuel Johnson)

Bir öleni geri getiremezsiniz, bir de kaybolan güveni.

Ölenleri geri getiremediğimiz gibi, kaybolan güveni de asla geri getiremeyiz.

Eğer kendine her konuda güveniyorsan, başına gelen her şeyden rahatlıkla kendini kurtarabilirsin.

İyi bir kalbi olan her insan her zaman çok güvenir, çok sever, çok acı çeker.

Nedendir bilinmez ama her zaman en güvenilen insanlar güvensizliği öğretiyor.

Güvenmeden önce kendine güvenmen gereklidir, aksi takdirde hayal kırıklığına uğrarsın.

Birbirine güvenmek mi? Sadece sevmek mi? Denilse güven her şeyin ötesine geçer.

Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır inan. Ama kime "2 defa güveneceğini" hesaplamalı insan.

İşin içine güvensizlik girdiği an eskisi gibi olma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır.

Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

Pahalı parfümleri bir kenara bırakın, insan dediğin güven kokmalı.

Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler.

Erkek olmak; Geniş omuzlara sahip olmak değil, önemli olan, kaç kadına o omuzlara yaslanacak kadar güven verdiğidir.

Güven ruh gibidir... Çıktığı yere bir daha geri dönmez!

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

En sevdiğin insan bile arkandan vuruyorsa seni, demek ki dünyada babana bile güvenmemeli.

2021 KISA, UZUN, ÖZ VE ANLAMLI GÜVEN İLE İLGİLİ SÖZLER

İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şartıdır. (S?muel Johnson)

Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. (Epicure)

Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır. (Lockwood Thorpe)

Eğer kendine her konuda güveniyorsan, başına gelen her şeyden rahatlıkla kendini kurtarabilirsin.

İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir. (Richard Benedici)

Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır. (Lockwood Thorpe)

Güveninizi boşa çıkaran herkesi sizde hayatınızdan çıkarın. Ancak bu şekilde mutlu olabilirsiniz.

Bu devirde en çok Azrail’e güveneceksin en azından niyeti, belli.

Güvenilmek, sevilmekten iyidir.

En güzel insan güven verendir.

Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz.

Çok güvenirseniz aldatılırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer. (Frank Crane)

Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır.

Hayatta iki şeye güveniyorum. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri yukarı baktığımda göremediğime.

Kalbim sana bedenimden daha çok güveniyor bebeğim.

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez.

Çok güvenirseniz aldanırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer.

Güven duyduğunuz kim varsa onlara sarılın. Bu devirde güvenmek çok zor.

Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini asla aklınızdan çıkarmayın.

Güvenme vefasızın tekine bugün över yarın söver.

Güven, tek kullanımlıktır.

Güvensizlik başladığı andan itibaren samimiyet olay yerini terk eder.

Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığını fark ettiğiniz an o dağları terk edin. Terk etmezseniz en yakın sürede sizi daha fazla üzecek bir olay ile karşılaşmanız mümkündür.