Güvenli bağlanma nasıl sağlanır?

Karşılıklı güven ilişkisi ortamında yetişen çocuk, bunu hangi yaşta olursa olsun hissedecek ve bu güvenli, şefkatli ortamda hem ona bakan büyükanne ve dedesiyle anılar yaratacak, hem de anne ve babasının zorunluluk sebebiyle onu bıraktıklarını hissettiğii için kaygılı bir çocuğa dönüşmeyecektir. Büyüklerimiz “Çocuk yetiştirilirken nasıl güvenli bağlanma sağlarız?” gibi konulara uzak olabilirler. Bizler bunun önemini bilen yetişkinler olarak, sürecin yönetiminden sorumluyuz. Öyle ki, gelecekteki duygu ve düşüncelerine, hayat algısına, eğitim başarısına, özgüven ve ilişkilerinin seçimine kadar etki edecek, önemli bir temeldir güven. Anne ve baba olarak çalışma hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun bebeğin sorumluluğu size aittir. Aile büyükleriyle sağlıklı bir iletişim yolunu seçebilirsiniz.

Elbette aranızda farklılıklar olacaktır çünkü sizin ebeveynleriniz yıllarla yaşlanırken, bebeğiniz yıllarla büyüyor olacak… Onlar sizi büyütürken katı davranmış olabilirler ve bu ukdeyle belki bebeğinizin her dediğine “evet” diyor olabilirler. Bu noktada evde “hayır” diyen sizler ve gündüzleri “evet” diyen büyükler arasında, çocuğunuz sınırları kavrayamıyor olabilir. Büyükleriniz sizden bu iletişimi, güvenli bağlanmayı, sınırların önemini, çocuğun sağlıklı beslenmesinin beyinsel gelişimine olan katkısı gibi kritik konuları öğrenecekler. Hatta belki siz, kendi hayat stillerinin değişimine yardımcı olarak onlara da doğru bildiği yanlışları düzeltme şansı veriyor olacaksınız. Ama onları da dinlemenizi ve tecrübelerini yok saymamanızı öneririm.

Klinik Nöropsikoloji Bilim İnsanı İlkgün Demir







