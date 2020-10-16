Güvenli bağlanma, büyüme sürecindeki bebeğin anneyle kurduğu bağa denir. Üç yıl içerisinde anne - bebek arasında duygusal bağ kurulmazsa, daha sonraki yıllarda kurulması mümkün değildir.

Güvenli bağlanmanın önemi ve belirtileri nelerdir?

Güvenli bağlanma, bebeğin kişiliklerinin oluşmasında büyük bir öneme sahiptir. Bebeğin 3 yaşına kadar annesiyle kurduğu ilişki, daha sonraki ikili ilişkilerini belirleyen yegane faktörlerden biridir. Benlik modeli olarak alınan anne figürü, hem belirleyici hem de yol gösterici olmaktadır.

Erich From'a göre bunun nedeni hamilelik boyunca bebek ile anne arasında gelişen simbiyotik ilişkidir. Simbiyotik ilişki, bebek, kendisini annesiyle bir bütün olarak algılar. Doğum gerçekleştikten sonra bebeğin, kendini ayrı bir benlik olarak görmesi zaman alır. Bu süreç içerisinde anne ile bebeği arasında güven duygusu oluşmalıdır.

Güvenli bağlanmanın birçok belirtisi vardır. Bunların başında bebeklerin yabancılara karşı gösterdiği tepkiler yer alır. Bebek, ilk defa gördüğü birinin yanında huzursuz davranışlar sergiliyor ve anne kucağı istiyorsa, güvenli bağlanma oluşmuş demektir. Diğer belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

- Bebeğin annesini sürekli yanında istemesi.

- Anne odadan ya da evden çıktığında bebeğin ağlamaya başlaması

Pedagojide tanımı yapılmış dört tür bağlanma modeli vardır. Güvenli bağlanmanın oluşmadığı durumlarda, bebek Korkulu Bağlanma - Sakıngan / Kaçıngan Bağlanma ya da Kaygılı Bağlanma belirtileri taşır.

Bebek, annesine karşı güven duymaya başladığında bu tepkilerine ve davranışlarına yansır. Örneğin korktuğunda ya da canı acıdığında annesinin kucağında olmak ister. Güvenli bağlanma teorisini geliştiren John Bowlby'a göre, en kritik zaman bebeğin ilk 2 yıldır. Bu dönemde, benlik ve başkaları modeli gelişir. Bebek ihtiyaç duyduğu kadar sevgi ve ilgi görmemesi, yetişkin olduğunda kuracağı ilişkilere olumsuz yönde yansır.

Güvenli bağ nasıl oluşturulur?

Güvenli bağ oluşumunda anne - babanın davranışları belirleyicidir. Öncelikli olarak bebeğe güvenli bir uyku ortamı oluşturulmalıdır. Uyku kalitesi ve sağlığı bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminde önemli rol oynar.

Bebekler annelerinin ses tonundan ve mimiklerinden etkilenir. Bunun için çiftler bebeğin yanında tartışmamaya ve seslerini yükseltmemeye dikkat etmelidir. Aynı şekilde bebekle yumuşak bir ses tonuyla konuşmalı, kaş çatmak, surat ekşitmek gibi olumsuz yüz ifadelerinden kaçınılmalıdır.

Anne ile bebek arasındaki iletişim uzun bir süre sözsüz bir şekilde devam eder. Bu nedenle, hem anne hem de baba, bebeğiyle sık sık göz teması kurmalıdır. Göz teması kurmak, bebeğin rahatlamasını sağlar.

Aynı zamanda ebeveynlerine duyduğu güveni arttırır.

Aileler, bebeklerinin gösterdiği tepkileri dikkatle incelemeli. Ancak bu sayede bebeğin hangi konularda hassas olduğu tespit edilebilir. Güvenli bağlanmanın oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri de düzenli aile yaşamıdır. Anne babalar, zamanlarının çoğunu çocuklarına ayırmalı ve onlarla çeşitli aktiviteler yapmalı.

Bebeklerin 2 yaşına gelene kadar anneleriyle aynı odada uyumaları tavsiye edilir. Anneleriyle aynı odada ya da yatakta uyuyan bebekler, kendilerini çok daha huzurlu ve güvende hisseder.

Güvenli bağlanma davranışları nelerdir?

Bebekler sadece mutlu ve keyifli olduklarında değil, güvende hissettiklerinde de güler. Eğer güvenli bağ oluşmuşsa, bebek annesini aç olmadığı zamanlarda da emmek ister. En belirgin davranış modellerinden biri de annenin eve geldikten sonra bebeğin gösterdiği tepkilerdir. Güvenli bağlanmanın oluştuğu ailelerde bebek, annesinin eve gelişini olumlu karşılar ve gülümser.







