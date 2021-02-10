Güvenli bebek odası nasıl olmalıdır?

Bir şey çocuk için tehlike oluşturuyorsa, çıkarın veya değiştirin. Tehlikeli durumları, nesneleri öğrenmesi ve itaat etmesi için eğitim alanları olarak kullanmak doğru değildir.





Çocuğunuz emeklemeye başlar başlamaz temel çocuk korumasını ev ortamında sağladınız, ancak okul öncesi ve okul çağındaki çocuğunuzun odasının mümkün olduğu kadar güvenli olduğundan ve sağlıklı bir uykuyu desteklediğinden emin olmak için birkaç şeye dikkat çekmekte yarar var.





Normal yükseklikte bir çerçeve üzerinde bir yatak yerine alçak bir yatak veya zemin yatağı seçmekte yarar var. Döndürülmüş veya sallanan tüm pencere veya kör kordonları kestiğinizden ve tüm dizelerin veya kordonların 12” uzun olmadığından emin olun.





Çekmecelerin yalnızca on santimetre kadar açılmasını sağlayın. Mobilya dübelleri ve çekmece durdurucuları kullanmak, çocuğun mobilyaların üzerine tırmanmasını veya devrilmesini önler. Mobilya veya kitaplıkların üzerindeki ağır eşyaları çıkarmakta güvenliği sağlayacaktır.





Keskin mobilya köşelerine tampon ekleyin. Kaymaz halı ya da kilimler seçmekte işe yarayacaktır. Bir başucu okuma lambası alınabilir.





Küçükte olsa geleceğe yönelik bir okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, uykusu gelene kadar resimli bir kitaba bakması sağlanarak hikaye okunabilir. Büyüdükçe, ebeveynlerinden ayrıldıktan sonra uyumak için kendi kendilerine kitap okuma alışkanlığı için de işe yarayacaktır.





Bir çocuğun hayal gücü ve merakı gibisi yoktur. Haklı olarak, çevrelerini keşfetmeyi ve odalarını en ince ayrıntısına kadar merak ederler. Merakları engellenmemelidir. Göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir faktör, elektriksel veya elektrik akımıyla ilgili tüm nesnelerin bir çocuk odasında güvenli olduğundan emin olmaktır. Bu, küçük parmaklarının prizdeki elektriğe dokunmasını önlemek için elektrik prizlerinin kapatılması gerektiği anlamına gelir.





Odanın iç düzenlemesi ve organizasyonu, çeşitli çocuk aktiviteleri için belirgin alanları belirgin hale getirilebilir. Örneğin, bir çocuğun oyun oynamaya, ödev yapma ve öğrenmeye ayrılmış özel bir alanı olması belirginleştirilebilir. Esas olarak, çocuk odasında oynar, öğrenir ve uyur ve eğer bu üç aktivitenin iyi tanımlanmış alanları yoksa, çocuk zamanla örneğin yatakta oynamaya veya ödevini yapmaya alışacaktır. İyi organize edilmiş bir oda, çocuğu daha düzenli olmaya teşvik eder.

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