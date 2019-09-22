'Güvenli' hayat

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi’ kapsamında İstanbul’da özel bir konferans düzenlendi. Burada oyuncaklardan, asansörlere, iş kıyafetlerinden küçük ev aletlerine ve temizlik ürünlerine kadar yaşamın her alanına dokunan ürünlere ilişkin güvenlik uyarısı yapıldı.

BİRÇOK RİSK TAŞIYOR

Halihazırda piyasadaki pek çok oyuncağın içerdiği kimyasallar nedeniyle kanserojen olduğu, yanma, patlama, işitme kaybı riski taşıdığı, küçük parçaları olduğu için çocuklarda boğulma tehlikesi oluşturduğu kaydedilen konferansta oyuncak seçiminde, etiket ve kılavuzların dikkatle incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KALBİ DE ZORLUYOR

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, konferansta yaptığı konuşmada “En basitinden bir saat kordonunu ele alalım. Bir metal kordon fazladan nikel içerdiğinde, kalp rahatsızlığından tutun astıma kadar pek çok açıdan bizi olumsuz etkiliyor. Küçük parçalar içeren bir oyuncak, yetişkinlere göre güvenlidir ama çocuklar için risklidir” dedi.

ŞİKAYET EDİN!

Karabörklü, tüketicinin güvensiz bir ürünü bildirmesinin asla ‘ispiyonculuk’ anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Güvensiz ürünlerin tamamının tek bir noktadan toplanmaya başlandığı ‘urunguvenligi. gov.tr’ adresini kullanın. Etiketleri kontrol edin, ‘CE’ belgesi, ‘TSE’ logosu, ithalatçı ihracatçı bilgisi var mı diye bakın” uyarısında bulundu.

OYUNCAK

✔ Türkiye oyuncak pazarı 6 milyar lira, çocuk başına yıllık oyuncak harcaması 150 lira.

✔ Kokulu ve plastik oyuncaklarda emme, soluma, deri ve gözle temas halinde zehirlenme ortaya çıkabilir.

✔ Oyuncaklarda yaş grubuna uygunluğuna dikkat edin.

✔ Küçük, ayrılabilir parçaları olan oyuncaklar, 3 yaş altı çocuklar için boğulmaya neden olabilir.

✔ Oyuncak satın alırken özellikle unvanı, adresi belirli satış noktaları tercih edilmeli.

ASANSÖR

✔Asansörlerde belirtilen kişi sayısı ve yük kapasitesinden fazlası kesinlikle taşınmamalıdır.

✔ Asansörde yer alan yeşil renkli bilgi etiketi asansörün ‘güvenli’ olduğunu, mavi renk ‘hafif kusurlu ve kabul edilebilir’ olduğunu, sarı renk ise ‘kusurlu’ olduğunu ifade eder. Kırmızı da ‘güvensiz ve riskli’ anlamına geliyor.

DETERJANLAR

✔ Deterjanlar, deriyle teması halinde derinin yağını alır, kurumasına ve çatlamasına neden olabilir.

✔ İyi durulanmamış çamaşırlar da ciltte alerjik reaksiyonlara, tahrişe ve dermatitlere neden olur.

✔ Deterjan kullanırken muhakkak eldiven kullanılması gerekir.

KOZMETİK

✔ Kozmetik ürünlerin ambalajında üreticinin adı veya unvanı ve adresi, ürün bileşenleri listesi, ağırlık ve hacmi, açıldıktan sonraki kullanım süresi yazmalı.

✔ Güvensiz kozmetik ürünleri https:// www.titck.gov.tr/dinamikmodul/73 adresinde yayınlanıyor.

ÇOCUK GİYSİLERİ

✔ 0-7 yaş çocuklar için üretilen kıyafetlerde; boyun ve kapüşon kısmında bağcık olmamalı.

✔ 7-14 yaş çocuklar için üretilenlerde 75 mm’den uzun bağcık bulunmamalı.

KIRTASİYE

✔ Ürün üzerinde ‘EN 71’ veya ‘CE’ işareti bulunmalı.

✔ Yiyecek görünümlü silgiler, kalemler ciddi riskler oluşturabilir!

MURAT GÜLDEREN/ POSTA