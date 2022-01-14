Türkiye Güvenlik kamerası ele verdi! Başlarına çuval geçirip...

Güvenlik kamerası ele verdi! Başlarına çuval geçirip...

Türkiye

Güvenlik kamerası ele verdi! Başlarına çuval geçirip...

Kilis’te 2 kişi başına çuval geçirerek, bakkalın önünde duran ekmek sandığını çaldı.

14 Ocak 2022, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Doğan Güneş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde Ahmet D.’ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı. 2 kişi ilk önce olay yerine gelerek keşif yaptıktan sonra güvenlik kamarası olduğunu fark edince, başına geçirdikleri çuvalla gelerek ekmek sandığını çalıp, kayıplara karıştı. Ahmet D. sabah iş yerine geldiğinde ekmek sandığının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyerek, hırsızlığın farkına vardı.

İHA

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