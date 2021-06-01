'Güvenlik' kavramına yeni boyut

Konferansın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ”Salgın, doğal afetler, iklim değişikliği, sosyal medya, uzay siyaseti, siber çevre, yaşam tarzı, kültürel zorluklar ya da korumacılık gibi pek çok konu, bizi güvenlik alanında mevcut kavramsallaştırmaları yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bu nedenle Anayurt Güvenliği önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıktı” dedi.