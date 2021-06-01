'Güvenlik' kavramına yeni boyut
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) online düzenlediği ‘Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı’nda, 7 ülkeden dünyaca tanınmış 28 akademisyen bir araya geldi.
01 Haziran 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Konferansın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ”Salgın, doğal afetler, iklim değişikliği, sosyal medya, uzay siyaseti, siber çevre, yaşam tarzı, kültürel zorluklar ya da korumacılık gibi pek çok konu, bizi güvenlik alanında mevcut kavramsallaştırmaları yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bu nedenle Anayurt Güvenliği önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıktı” dedi.