Güvenlik soruşturması şartında değişiklik gündemde

AK Parti’nin memuriyete girişte ve kamuya yeniden atamada güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeden vazgeçmesi gündemde. Güvenlik soruşturması kapsamında kişinin sadece kendisiyle ilgili inceleme yapılacak. Böylece ilgilinin eş, anne, babası gerekçe gösterilerek ataması engellenmeyecek.

Tüm kamu görev ve hizmetlerine atamada güvenlik soruşturması şartını getiren düzenleme OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına ilişkin kanun ile hayata geçirilmiş, ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) bu düzenlemeyi iptal etmişti. AK Parti bunun üzerine düzenlemeyi geçtiğimiz aralıkta bir torba yasa teklifi ile yeniden Meclis gündemine getirmişti. Ancak getirilen düzenlemede “anayasaya, devlete sadakat ve bağlılık” gibi soyut kriterlerin de yer almasına muhalefetin yanı sıra AK Partili hukukçu bazı vekillerden de itiraz geldi. AK Parti bunun üzerine ilgili maddeleri son dakika önergesiyle üzerinde yeniden çalışma yapmak amacıyla tekliften çıkarmıştı.

"Sadece kişiyi ilgilendirmeli"

AK Parti genel merkez ve grup yönetimi, konuyu yeniden masaya yatırdı. Hukukçu vekillerin de katılımıyla konuyla ilgili maddeler gözden geçirildi. Toplantılar sırasında bazı vekiller ilgili hakkında bir suçlama, dava ya da hüküm olup olmadığına ilişkin somut verileri ortaya koyan “arşiv araştırması” ile yetinilmesi önerisinde bulundu.

Bu önerinin kabul edilmesi durumunda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği ile diğer kanuni mevzuatta yer alan hükümler ile bir çelişki yaşanmaması, yeni hukuki tartışmalara meydan verilmemesi için konunun ayrı bir kod kanun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Bazı hukukçu vekiller de “somut veriye dayalı” güvenlik soruşturması istedi. Bu çerçevede geri çekilen maddelerde yer alan “anayasaya bağlılık, devlete sadakat” gibi soyut kriterlere yeni teklifte yer verilmemesi, incelemenin sadece ilgilinin kendisiyle ilgili yapılması, birinci-ikinci derece yakınlarını kapsamaması, kişinin hakkındaki iddiaların gerekçelendirilmesi, gerekçesiz olarak üst amire rapor sunulmaması önerileri dillendirildi.

İki farklı görüş ortaya çıkması üzerine düzenlemeyle ilgili çalışmaların nasıl ilerleyeceğinin netleşmesi için önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletilmesi ve verilecek karara göre hareket edilmesi benimsendi. MHP’nin de istediği, “güvenlik soruşturması”nda ısrar edilmesi durumunda, konunun yine bir torba teklif ya da Meclis’e sunulması beklenen 2. yargı reformu paketi içinde ele alınabileceği belirtilirken, çalışmalar hakkında Milliyet’e bilgi veren AK Parti kurmayları, “Eğer güvenlik soruşturması olacaksa, yapacağımız düzenleme ile güvenlik soruşturmasını yapanlara ‘Dedikodu getirme. Mesela ikametgah çevresinde konu komşuya sordun, ‘babası FETÖ’cü diye bilinir, gider-gelirlerdi’ deniyorsa bunları yazma. Somut bir şey varsa yaz, bunları da gerekçelendirmeden yukarıya arz etme’ diyeceğiz.

Niye? Çünkü dedikodu ile insanları ana-babasından dolayı memuriyete almıyorsunuz. FETÖ’cü kimse, 15 Temmuz’da eline silah alıp, eylem yapan, sosyal medyada destekleyen kimse onlara gereken en ağır ceza verilsin. Ama bunlar harcindekilerle devleti barıştırmamız, topluma kazandırmamız lazım” dedi.



