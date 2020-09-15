Güvenlikte verimliliğin yolu teknoloji entegrasyonundan geçiyor

Son yıllarda, değişen koşullar sebebiyle artan ve şekil değiştiren güvenlik ihtiyacı güvenlik teknolojilerinde de hızlı bir gelişim yaşanmasına sebep oluyor. Bugüne kadar işini tek başına üstelik başarıyla gerçekleştiren yangın algılama, seslendirme, video izleme, geçiş kontrol gibi pek çok sistemin; günümüzde birbirine veri gönderip alarak, bir başka deyişle ‘birbiriyle konuşarak’ kusursuz bir güvenlik sürecinin parçası olması bekleniyor. Tüm bu sistemleri ayrı ayrı yönetmenin kullanıcılar için karmaşık olması da teknolojik sistem entegrasyonuna olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor.

Entegre sistemler nasıl çalışıyor?

Entegre çözümler, farklı özelliklere ve işlevlere sahip teknolojilerin birlikte, sorunsuz şekilde çalışarak işleyişin optimize edilmesini sağlıyor. Güvenlik sağlanacak alanda kurulan entegre sistem sayesinde birçok senaryo eş zamanlı olarak devreye giriyor ve insani hatalar en aza indiriliyor. Örneğin, bir yangın durumunda bunu ilk olarak duman detektörü algılıyor. Bilgiyi diğer sistemlere iletiyor. Video izleme sistemine giden bilgi sayesinde kameralar yangının oluştuğu alana ait görüntüleri operatör ekranına yansıtıyor. Eş zamanlı olarak seslendirme sistemine komut vererek müziğin kesilmesini ve insanların tahliyesi için uyarı anonsu yapılmasını sağlıyor. Sistem hemen turnikeleri, kapıları açarak insanların güvenli şekilde tahliye edileceği ortamı yaratıyor. Asansörleri, havalandırma kanallarını kapatarak güvenli hale getiriyor. Güvenlik görevlileri varsa onların telsizlerine bilgiler gönderiyor. Entegre sistem, bir sorun olduğu zaman hem kendi çıktısını veriyor hem de herkesin anlayabileceği ortak dilde yayın yaparak can ve mal kaybının önüne geçilmesi sağlıyor.

Güvenlik teknolojilerinden aldığınız faydayı maksimuma çıkarmak için entegrasyonun yanında işin uzmanı tarafından teknolojilerin yönetilmesi gerekiyor.

Sensormatic, teknoloji ve yetkin insan kaynağı ihtiyacını bir arada karşılayan ‘Yönetilen Hizmetler’ modeliyle müşterilerine ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Daha önce sadece anahtar teslim projelere imza atarken, müşterilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda bugün güvenliğin her aşamasına talip oluyor. Hizmet kapsamında, binanın risk analizini yaparak nerede güvenlik riski olduğunu buluyor, hazırlanan senaryolar kapsamında kullanılması gereken teknolojileri seçiyor ve devreye alıyor. Bu entegre sistemlerin 7/24 çalışmasını sağlıyor. Uzaktan izleme hizmetleri ile sistemin sağlık durumunu monitör ediyor. Sensormatic personeli bir arıza olduğunda çoğu zaman işletme fark etmeden hemen müdahale ediyor. Güvenlik riskinin yüksek olduğu alanlar için yedek ürün bulunduruyor. Ayrıca konusunda uzman Sensormatic personeli sistemin işletilmesi sağlanıyor. İşletmenin ihtiyacına göre yönetilen hizmetlerin kapsamı da farklılaşabiliyor.

Yönetilen Hizmetler modelinde, işletmeler ilk donanım maliyeti olmadan, belirlenen sözleşme döneminde aylık sabit ücret ödeyerek ihtiyaçlarına özel hizmetlere ulaşabiliyor. Böylece uzmanlığı güvenlik olan bir firmadan işletimi dahil hizmet alma imkanına kavuşurken, kendi işlerine odaklanma fırsatı buluyor ve operasyonel verimliliklerini artırıyorlar. Ayrıca öngörülemeyen, sürpriz maliyetlerle de karşılaşmıyorlar.



