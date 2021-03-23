Ekonomi Güvensiz ürüne büyük ceza geliyor

Güvensiz ürüne büyük ceza geliyor

Ekonomi

Güvensiz ürüne büyük ceza geliyor

Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere ceza verilecek. e-ticaretle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi.

23 Mart 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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TRT'nin haberine göre; Ticaret Bakanlığı da e-ticarette ürün güvenliği için harekete geçti. Avrupa Birliği mevzuatıyla tam uyumlu hazırlanan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla e-ticarette ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek. Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere ceza verilecek.

Güvensiz ürünün asli sorumlusuna ulaşmak amacıyla izlenebilirlik mekanizması da getirildi. Tedarik zincirinde tüketicinin eline ulaşana kadar geçen süreçte bir ürünü satan kişi, ürünü kimden aldığının ve kime sattığının kaydını tutacak. İzlenebilirlik, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede de önemli bir araç olacak. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale getirildi. Böylece tüketicilerin mağduriyeti giderilecek.

Ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacak. Güvensiz ürünlere karşı kamuoyu etkin bir biçimde bilgilendirilecek. Bakanlıklar, imalatçılar tarafından yapılan duyurunun etkin olmadığını değerlendirirse duyurunun yöntem ve şeklini değiştirtebilecek, gerekirse tekrarını isteyecek.

CEZASI BELLİ OLDU

Cezalarda ise caydırıcılık ve hakkaniyet sağlanması amaçlandı. Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin arasında idari para cezası verilecek. Düzenleme ile kaliteli ürün ihraç eden firmaların ve ihracat pazarlarının korunması ve artırılması hedefleniyor.


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