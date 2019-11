Güvercin dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’un yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.

Zeugma'nın gizemli "Çingene Kızı" hikayesi; Güvercin dizisinde Zülüf (Almila Ada) ve Kenan (Mehmet Ali Nuroğlu) aşkında yeniden vücut bulacak. Zülüf ve Kenan’ın masalsı aşkı çok konuşulacak.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.

Güvercin dizisinin konusu

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Güvercin dizisinden özel tanıtım

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…